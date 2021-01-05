Источник материала: Хартия'97

Кто, как и когда будет платить новый транспортный налог в Беларуси 5.01.2021, 10:18

Важное изменение объяснили на простых примерах.

Вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые отменили так называемый дорожный сбор, привязанный к техосмотру, но ввели с 1 января новый налог для владельцев транспортных средств.

Портал tut.by разбирался с тем, как будет работать новшество на конкретных примерах.

Кто будет платить, а кто — нет?

Как мы уже писали, по сути, в Беларуси появился новый имущественный налог: платить его будут не те, кто ездит на автомобиле, а те, кто им официально владеет. Но если в случае с налогом на недвижимость владельцы нескольких квартир освобождаются от уплаты налога за одну из них, то в отношении транспортных средств такой льготы нет.

Если подходить совсем просто, то раз в год платить нужно будет за каждое транспортное средство, которое на вас зарегистрировано. Плательщиками налога будут и обычные граждане, и ИП, и организации — все, у кого в собственности есть транспортное средство, поставленное на учет в ГАИ. Насчитают его и тем, кто оформил машину в лизинг.

Платить налог не будут:

госорганы, суды, органы прокуратуры, войска и воинские формирования, а также организации, включенные в перечень тех, кто выполняет перевозки транспортом общего пользования;

не будут насчитывать налог на транспортные средства, которые используют для оказания медпомощи, соцобслуживания (например, авто с надписью «Социальная служба») или на специально оборудованные для использования инвалидами машины.

также не будут насчитывать налог на машины, которые выбыли из владения собственника в результате угона или кражи (должно быть подтверждено документально);

владельцы электромобилей (льгота будет действовать до 31 декабря 2025 года);

владельцы транспортных средств, выпущенных не позднее 1991 года или сведения о годе выпуска которых отсутствуют.

А как же «автохлам» и авто, проданные без снятия с учета?

Поскольку налог будут насчитывать по факту наличия в собственности транспортного средства, то платить его придется, даже если машина ни разу за год не выехала из двора. Не освободит от уплаты и довод, что машину вы много лет назад продали без снятия с учета случайному знакомому или на запчасти.

Правда, в Налоговом кодексе прописана норма об освобождении от налога транспортных средств, снятых с учета до 1 июля 2021 года. По сути, у владельцев «автохлама» и других формальных владельцев есть полгода, чтобы разобраться со своим имуществом и не платить в казну за то, что не используется. Как правильно это сделать, журналисты подробно расскажут в ближайшее время.

Как будем платить налог в этом году?

График платежей расписан четко на все годы существования налога: до 1 сентября приходит извещение от налоговой, до 15 ноября нужно уплатить налог. Но имущественный налог, в отличие от пошлины, не платится наперед — если владеем машиной в этом году, то платить за это будем в следующем.

Например, у вас на 1 января 2021 года зарегистрирован автомобиль, который имеет допуск к участию в дорожном движении до 30 марта 2021 года. По Налоговому кодексу, от уплаты налога освобождаются транспортные средства, в отношении которых не истек срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении. В итоге в 2021 году платить вам ничего не придется, а вот в 2022 году вам придет к уплате сумма за девять месяцев (с апреля по декабрь включительно) этого года, за 2022 год налог предъявят к уплате в 2023 году и так далее.

Точно так же и те, кто купит машину в этом году, заплатит за нее налог уже в следующем.

А если госпошлину в 2020 году не платил вообще?

Согласно Налоговому кодексу, автовладельцы, которые не уплатили госпошлину в прошлом году, будут платить налог по такой схеме: до 1 ноября 2021 года им придет квитанция с авансовым платежом, его нужно будет уплатить до 15 декабря 2021 года. Размер авансового платежа за каждое авто будет одинаковым — 1 базовая (или 29 рублей), за прицеп-дачу или мотоцикл — 20 рублей.

Затем до 1 сентября 2022 года налоговая посчитает, сколько именно нужно доплатить, и пришлет еще одно извещение. Окончательно рассчитаться с казной за этот год нужно будет до 15 ноября 2022 года.

Транспортный налог и правда меньше госпошлины?

Да, ставки, которые приведены в приложении к Налоговому кодексу на текущий год, действительно меньше тех, что платили владельцы машин раньше.

Сейчас сумма налога тоже зависит от разрешенной максимальной массы, вместимости или прописана за одну единицу транспортного средства. Принцип, чем больше масса, тем больше платить, сохранился, но ставки сделали меньше.

Если сведений о разрешенной максимальной массе нет, налог рассчитают в размере минимальной ставки для соответствующего типа транспортного средства.

Есть ли льготы и как их получить?

Льготы есть. Например, 50 процентов от суммы налога будут платить ветераны ВОВ, инвалиды 1-й и 2-й группы, а также пенсионеры. На 25 процентов меньше будут платить инвалиды 3-й группы (за исключением случаев, когда налог им платить не нужно совсем — см. первый вопрос).

Правда, есть один важный нюанс: скидку предоставят только при наличии у льготника действительного водительского удостоверения соответствующей категории (смотри главу 28 Налогового кодекса). То есть оформить автомобиль на бабушку-пенсионерку, чтобы заплатить в два раза меньше, не получится.

Как и в случае с другими имущественными налогами, местные органы власти могут освобождать от уплаты налога (полностью или частично) тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Но транспортное средство не должно при этом использоваться для осуществления предпринимательской деятельности.

Как посчитают налог, если я продам машину в этом году?

Норма закона на этот счет звучит так: исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором транспортное средство было снято с учета.

Но поскольку этот год объявлен переходным, то все будет зависеть от того, когда именно вы продадите машину. Вернее, когда вы снимете ее с учета. Как мы уже писали выше, не будут насчитывать налог за транспортные средства, которые сняты с учета до 1 июля 2021 года. То есть, если вы сняли машину с учета 15 мая 2021 года, то налог платить не будете вовсе. Если же покупателя авто найдет, например, 15 августа 2021 года, то за январь — август вам предъявят к уплате налог.

Можно ли не платить налог за сильно пострадавшую в ДТП машину?

Отдельно такая категория в списке тех, кому не нужно платить налог, не прописана. Поэтому, если машина стоит на учете, письмо из налоговой вам придет. Единственный вариант в этом случае, исходя из законодательства, обратиться к местным органам власти, чтобы они с учетом вашей жизненной ситуации освободили от уплаты налога на какой-то период.

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