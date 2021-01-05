Источник материала: Хартия'97

Закат эпохи «мировой бензоколонки»: цифры и факты Александр Коваленко, sprotyv.info

5.01.2021, 10:08

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Жадность Кремля помешала договориться с Саудовской Аравией в ОПЕК о добыче нефти.

Согласно данным, опубликованным Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса России, добыча нефти и газового конденсата в стране в 2020 году упала на 8,6%, до 512,68 млн тонн. Разумеется, важным фактором сокращения добычи стала общемировая тенденция превышения спроса над предложением и принятые в рамках ОПЕК+ договоренности. Но в случае с Россией ситуация несколько иная, нежели с другими игроками рынка.

Например, в 2019 году Россия установила рекорд со времен СССР по добыче нефти, превысив показатель в 568 млн тонн. Сокращение же добычи в 2020-м стало болезненным и неприятным не только из-за упавшей прибыли от экспортных поставок, но и из-за утекающего впустую времени, когда Россия еще может добывать и экспортировать "черное золото".

Ряд влиятельных аналитических агентств еще до рекордного показателя добычи в РФ в своих отчетах отмечал, что в Российской Федерации истощаются имеющиеся месторождения нефти, и после пиковых показателей добычи, намеченных на 2020-2021 года, начнется их стремительный спад. А в конце 2019 года Министерство природы РФ представило на рассмотрение правительства "Стратегию минерально-сырьевой базы до 2035 года", в которой говорилось, что в 2025 году Россия окажется в точке невозврата, когда начнется необратимый процесс деградации нефтедобывающей отрасли в стране.

Тогда же, в 2019 году Роснедра провели масштабную инвентаризацию месторождений России, согласно которой их рентабельность составила лишь 67%. Грубо говоря, 33% российских месторождений добывают нефть себе же в убыток! Что же до кормящих российскую нефтедобывающую отрасль месторождений Самотлорское и Приобское, то они оказались практически истощены, и сама нефть из извлекаемой на них субстанции составляет лишь 10% от общей массы.

Российские специалисты прогнозируют к 2030-му падение добычи нефти в России на 40%, иностранные эксперты менее оптимистичны и называют цифры, порою, превышающие 50%-ное сокращение. То есть, фактически, через 10 лет Россия будет добывать нефть исключительно для своих внутренних потребностей, а об экспорте можно будет забыть. Более того, как бы не получилось так, что Россия станет импортировать нефть для своих нужд!

Но, что важно во всех этих прогнозах, так это то, что спад добычи наступит после пика. И, как мы можем видеть, этот пик в 2019-м и резкий спад в 2020-м уже себя проявили, причем несколько раньше, чем прогнозировалось. А потому, неужто мы и вправду с вами становимся свидетелями заката эпохи мировой бензоколонки?

Александр Коваленко, sprotyv.info

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