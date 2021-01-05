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Лукашенко планировал резонансное убийство в Москве

05.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашенко планировал резонансное убийство в Москве

  • 5.01.2021, 9:55
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Лукашенко планировал резонансное убийство в Москве

Готовилось покушение на известного российского политолога.

Лукашенко готовил покушение не только на погибшего журналиста Павла Шеремета, но и на гражданина РФ, политолога Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрея Суздальцева. Об этом изданию ura.news рассказал политолог Дмитрий Болкунец.

Суздальцев в разговоре с журналистами издания также подтвердил, что спецслужбы Беларуси по приказу Лукашенко готовили его убийство на территории России.

«В 2010—2014 годах было сложно, потому что ощущалось давление, ощущалась слежка. Некоторые представители Беларуси публично требовали от спецслужб, чтобы меня выкрали, убили», — рассказал Суздальцев.

Политолог отметил, что Лукашенко публично называл его врагом режима.

Информацию о подготовке Лукашенко и КГБ покушения «Настоящему Времени» сообщил Игорь Макар, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД Беларуси «Алмаз».

«Планировалось физическое устранение Андрея Ивановича Суздальцева (российский политолог, критиковавший режим Лукашенко; первый гражданин Российской Федерации, ставший persona non grata в Беларуси: в 2006 году лишен вида на жительство и депортирован в Россию, так как «представляет собой угрозу национальной безопасности Беларуси» – НВ). Этого на записи нет, но это подтвердит мой источник лично в суде.

Я очень надеюсь, что на это все отреагирует Российская Федерация. Я очень надеюсь, что отреагирует мировое сообщество, в частности, европейское, и Америка. И я думаю, что наконец-то мы сможем побороть этот диктаторский режим, который действует в нашей родной стране Беларуси», — заявил Игорь Макар.

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