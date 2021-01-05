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Жители Ратомки поддержали смелых белорусских бабушек и дедушек
Источник материала: Хартия'97
Жители Ратомки поддержали смелых белорусских бабушек и дедушек
Партизаны вышли на акцию со словами благодарности.
Партизаны Ратомки благодарят наших смелых бабушек и дедушек за то, что они выходят и ничего не боятся.
Фото опубликвал телеграм-канал
«Бабушки и дедушки, мы с вами!», — заявили участники акции.
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Партизаны вышли на акцию со словами благодарности.
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