Источник материала: Хартия'97

Жители Ратомки поддержали смелых белорусских бабушек и дедушек 5.01.2021, 9:46

Партизаны вышли на акцию со словами благодарности.

Партизаны Ратомки благодарят наших смелых бабушек и дедушек за то, что они выходят и ничего не боятся.

Фото опубликвал телеграм-канал «Баста!» .

«Бабушки и дедушки, мы с вами!», — заявили участники акции.

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