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В Беларуси ввели новые налоги на лекарства

05.01.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Беларуси ввели новые налоги на лекарства

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  • 5.01.2021, 9:29
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В Беларуси ввели новые налоги на лекарства

Подорожает все.

Здравоохранение считается в Беларуси приоритетом государственной политики. Правда, новые изменения в Налоговый кодекс говорят об обратном, сообщает телеграм-канал «НАУ»

Что случилось?

Лекарственные средства и медицинские изделия теперь облагаются НДС в 10% – раньше эти категории были освобождены от НДС. Такой закон опубликован 1 января 2021 года – «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь».

Что это значит?

Цены на лекарства и медицинские изделия вырастут: причем не только на импортные, но и на белорусские. А с учетом постоянного падения курса рубля, стоимость лекарств повысится гораздо больше, чем на 10%, заложенных в НДС.

В Беларуси вообще много импортных лекарств?

Ассортимент лекарственных средств на 39% состоит из лекарств беларуского производства, на 61% – из импортных. По данным Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении.

Но проблема в том, что под 10% НДС теперь попадают и компоненты отечественных лекарств. Фактически это означает, что подорожает почти весь аптечный ассортимент.

Станут дороже и анализы, потому что налогом теперь облагаются лабораторные реагенты. Налог распространяется еще и на костыли, трости, стоматологические инструменты и многое другое.

Почему мы говорим об этом?

Повышение цен на лекарства и медицинские изделия затронет каждого жителя страны. Особенно это скажется на пенсионерах и семьях с детьми. Только для того, чтобы наполнить бюджет и продлить свое нелегитимное правление, режим лезет в кошелек к тем, кого нормальное государство должно поддерживать.

Чем еще это грозит?

Сложно спрогнозировать точно. Можно ожидать дефицита (вплоть до полного отсутствия) отдельных лекарственных средств. Часть белорусов это поставит перед выбором: тратить больше на лекарства или лечиться народными методами.

Режим Лукашенко не только лезет в карман белорусов, чтобы залатать дыры в бюджете, он напрямую вредит здоровью населения. Уже сейчас во многих поликлиниках большие очереди, а медицинскую помощь приходится ждать очень долго. Еще и замалчивание проблемы COVID-19 – все вместе это ведет к настоящей катастрофе.

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