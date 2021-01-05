Источник материала: Хартия'97

Силовики сливают Таракана 2 5.01.2021, 9:27

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Скоро будут обнародованы новые громкие материалы по преступлениям режима в Беларуси.

Национальная полиция Украины обнародовала данные о том, что к убийству журналиста Павла Шеремета, который был взорван 20 июля 2016 года в автомобиле в Киеве, причастны белорусские спецслужбы .

Выводы были сделаны на основании аудиозаписей и документов, датированных 2012 годом, оказавшихся в распоряжении украинских правоохранителей.

«Украинская правда» сообщает, что аудиозапись была сделана скрытым устройством в апреле 2012 года. Однако на ней можно разобрать голос руководителя белорусского КГБ Вадима Зайцева, который тогда возглавлял Комитет. На пленке якобы слышно, как он инструктирует своих подчиненных из контртеррористического подразделения «Альфа», каким образом следует убрать Шеремета. Речь идет о закладке бомбы.

На тот момент Павел Шеремет уже жил в России. Однако белорусские силовики по-прежнему считали журналиста большой проблемой для Лукашенко. На этой же записи речь якобы идет об организации убийств еще нескольких белорусских граждан. В частности, упоминаются экс-командир бригады спецназа, бывший начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией и бывший начальник СИЗО в Минске. Все они на тот момент могли находиться в Европе.

Достоверность этой информации «МК» прокомментировал белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

- Я думаю, что эти записи - абсолютно достоверная информация. Слив, который произошел и был опубликован, на мой взгляд, показывает, что заказчиком убийства Шеремета, совершенного в Киеве и до сих пор не расследованного, является в том числе Лукашенко.

Слив компромата подтверждает информацию о том, что для Лукашенко Павел Шеремет был действительно «занозой». И «занозой» он стал для него еще в 1997 году, когда в дело освобождения Шеремета из тюрьмы вмешался Борис Ельцин. Тогда Лукашенко на каждом углу кричал, что Павел Шеремет - главный враг российско-белорусских отношений.

Павел Шеремет снял много фильмов, посвященных событиям в Беларуси. В частности, об исчезновении известных политиков. Он написал книгу, которая называется «Случайный президент», где описал, как Лукашенко пришел к власти.

- Конечно же, все это сыграло против Павла, - заявляет Дмитрий Болкунец. - Я, кстати, напомню, что Лукашенко, когда узнал, что Павел Шеремет получил российское гражданство, своим закрытым указом незаконно лишил его гражданства белорусского. Хотя гражданином Беларуси Павел был изначально по рождению. Таких эпизодов было много.

По мнению Дмитрия Болкунца, слили эту информацию не украинские спецслужбы, а белорусские силовики либо люди, причастные к ним.

- Это уже не первый слив из белорусских силовых органов, - рассуждает эксперт. - И свидетельствует он лишь о том, что силовики (даже те, которые работают в белорусском КГБ) «сливают» Лукашенко, так как не видят в нем политика, у которого есть будущее в Беларуси. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будут обнародованы еще более громкие материалы, связанные с преступлениями режима Лукашенко.

Как подчеркивает белорусский политолог, из материалов, которые были переданы Украине, следует, что белорусское КГБ, видимо, занималось слежкой за гражданином Российской Федерации Павлом Шереметом уже на территории России, что недопустимо в рамках российско-белорусских соглашений. Белорусские спецслужбы не имеют права вести оперативную розыскную деятельность на территории России, так же, как и российские спецслужбы - на территории Беларуси. Это запрещено законом.

- И еще один эпизод, - добавляет эксперт «МК». - В списке на убийство фигурирует еще один гражданин России - Андрей Суздальцев, доцент Высшей школы экономики. Это, кстати, ваш эксперт, он часто дает «МК» комментарии. Я ему сегодня звонил, и он подтвердил, что он тоже упоминался в этом разговоре. Его ликвидацию тоже планировали на территории Российской Федерации.

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