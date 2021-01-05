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Дворовые марши и акции продолжаются несмотря на угрозы генпрокурора
Источник материала: Навiны
Дворовые марши и акции солидарности прошли вечером 4 января в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.
Акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в ряде районов столицы — Грушевка, Лебяжий, Степянка, Серебрянка, Красный Бор, Чкаловский, Восток, Сокол и других, а также вблизи Минска — в Михановичах, Сеннице, возле кургана Славы.
Также на вечерние акции вышли жители Кобрина, Пружан, Жодино, Лиды.
С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними.
Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.
Напомним, ранее генпрокурор Андрей Швед
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Дворовые марши и акции солидарности прошли вечером 4 января в Минске и других населенных пунктах Беларуси. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.
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