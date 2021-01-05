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Беларусь может принять конкурсы Армейских международных игр в 2021 году
05.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв – Sputnik. Во время Армейских международных игр будет проведено свыше 30 конкурсов, состязания военных специалистов развернуться в 15 странах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
© Sputnik / Виктор Толочко
Среди новинок - проведение конкурса топографических подразделений "Меридиан", бойцы разыграют звание лучшего "Тактического стрелка", а творческие коллективы – награду "Армия культуры".
Для проведения конкурсов рассматриваются такие страны, как: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.
Окончательное решение о местах проведения АрМи-2021 решение будет принято в марте во время заседания организационного комитета.
Беларусь в последние годы на "АрМИ" становилась площадкой для проведения соревнований стрелков "Снайперский рубеж", а также схватки спецподразделений "Полярная звезда".
Так, белорусские военные в
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Приглашение принять участие в состязаниях, которые пройдут на территории 20 государств, направлены в 95 стран мира.
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