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Беларусь может принять конкурсы Армейских международных игр в 2021 году

05.01.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 янв – Sputnik. Во время Армейских международных игр будет проведено свыше 30 конкурсов, состязания военных специалистов развернуться в 15 странах, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Среди новинок - проведение конкурса топографических подразделений "Меридиан", бойцы разыграют звание лучшего "Тактического стрелка", а творческие коллективы – награду "Армия культуры".

Для проведения конкурсов рассматриваются такие страны, как: Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Индия, Израиль, Китай, Катар, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланка.

Окончательное решение о местах проведения АрМи-2021 решение будет принято в марте во время заседания организационного комитета. 

Беларусь в последние годы на "АрМИ" становилась площадкой для проведения соревнований стрелков "Снайперский рубеж", а также схватки спецподразделений "Полярная звезда".

Так, белорусские военные в "Снайперском рубеже-2020" завоевали первое место. Второе место заняли представители Узбекистана, третье - России. В конкурсе "Полярная звезда-2020" также победила команда Беларуси, которую наградили переходящим кубком. Вторую ступень пьедестала заняли российские военные.

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Теги: Минск
 
 
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Приглашение принять участие в состязаниях, которые пройдут на территории 20 государств, направлены в 95 стран мира.
 
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