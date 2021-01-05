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Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?

05.01.2021 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогодняя ель в центре столицы вошла в рейтинг пяти самых высоких деревьев в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое исследование искусственных красавиц предоставили аналитики туристического портала «ТурСтат».

Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?

Наряду с традиционными символами Нового года из других стран наша 30-метровая елка на Октябрьской площади занимает третье место по величине. На 6 метров выше оказалось новогоднее дерево из Ташкента. А лидером в этом списке стала ель из Ашхабада. Здесь высота макушки достигает 41 метра. Замыкают топ Нур-Султан и Бишкек – каждое из деревьев по 25 метров.

Гирлянды и пиксельная сетка. Главная ёлка Минска стала одной из самых высоких в странах СНГ

Ёлка на Октябрьской площади на третьем месте в СНГ. В каких городах самые высокие новогодние деревья?

К слову, и главная московская елка на Соборной площади Кремля не только «подросла» до таких же параметров, но и отличается натуральностью.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новогодняя ель в центре столицы вошла в рейтинг пяти самых высоких деревьев в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое...
 
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