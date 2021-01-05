|
"Табакерка" уже обогнала "Белсоюзпечать": еще три десятка киосков
Источник материала: Партизан
Сеть «Табакерка» зарегистрировала в наступившем, 2021 году первый киоск: в городе Березино. Всего же примерно за две недели в реестре появилось 30 новых точек. Сейчас общее число — 2942.
Это самый большой охват среди всех торговых сетей, за исключением Белкоопсоюза. Но его масштабы сложно измерить, так как кооперативная сеть представлена в реестре большим числом юрлиц.
Государственная сеть киосков «Белсоюзпечать» на данный момент насчитывает 1067 точек и занимает второе место после «Табакерки».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть «Табакерка» зарегистрировала в наступившем, 2021 году первый киоск: в городе Березино. Всего же примерно за две недели в реестре появилось 30 новых точек. Сейчас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)