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В Минске на месте легендарного «Океана» планируют открыть «Виталюр». Минчане просят уважать историю

05.01.2021 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обращение, опубликованное на сайте «Удобный город» будет отправлено руководству «Виталюра».



 
— В конце 2020 года стало известно, что вскоре легендарный минский магазин «Океан» закрывается на ремонт, и на его месте планируется открытие магазина торговой сети «Виталюр».
 
История «Океана» насчитывает более 45 лет. За это время магазин стал визитной карточкой столицы, сформировал вокруг себя определённую субкультуру возле него назначаются встречи и свидания. Здесь неоднократно проводился косметический ремонт, открывались и закрывались кафе, переставлялось торговое оборудование. Неизменным оставались лишь название "Океан" и декоративные панели из нержавеющей стали, которыми облицованы стены, так называемая чешуя.
 
С учётом того, что торговая сеть «Виталюр» изначально позиционировалась как сеть магазинов с сильным упором на торговлю морепродуктами и рыбой, можно только поприветствовать, что эта организация будет развивать это место в дальнейшем. Совершенно очевидно, что последние годы магазин "Океан" морально и технически устарел и требовал реорганизации пространства, ремонта и переоснащения в соответствии с современными требованиями.
 
Вместе с тем считаем, что для минчан это место является не просто торговой точкой - это культовое и культурное место. Для многих людей это добрые воспоминания и приятные моменты жизни, которые хочется сохранить.
 
Просим ОДО «Виталюр» и лично генерального директора Александра Константиновича Яцука сохранить исторической название магазина, а при проведении ремонта максимально сохранить металлическую декоративную отделку - чешую. Уверены, что её можно наилучшим образом вписать и в интерьер современного торгового объекта. Вероятно, часть панелей придётся заменить из-за механических повреждений, но очевидно абсолютное большинство из них находятся в отличном состоянии.
 
Уверены, что уважительное отношение бизнеса к исторической памяти города будет по заслугам оценено минчанами и гостями столицы, — написали авторы петиции.
 
 
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Обращение, опубликованное на сайте «Удобный город» будет отправлено руководству «Виталюра».
 
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