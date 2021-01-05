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Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

05.01.2021 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в Нобелевский комитет, пишет РИА Новости.




"Все трое по отдельности выдвигались на Нобелевскую премию мира, но ни один пока ее не получил. Причины, по которым я выдвигаю их вместе, просты: по отдельности они показали бессчетные примеры мужества, раскрывая незаконные действия властей… И вместе их жизни, самопожертвование и самоотвержение демонстрируют величие человеческого духа", - пишет Корриган.

Она напомнила, что Ассанж содержится в тюрьме в Великобритании и по-прежнему может быть экстрадирован в США, несмотря на отказ суда в понедельник.

По словам Корриган, Ассанж может подвергнуться в США "жестокому, унизительному и бесчеловечному обращению" и даже быть приговоренным к смерти.

Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг), которая передала Ассанжу информацию и отсидела за это семь лет в американской тюрьме, пока не была помилована, отказавшись свидетельствовать против Ассанжа, добавила Корриган. Сноуден, раскрывший масштабные секретные программы слежки спецслужб США, нашел убежище в России и не может вернуться на родину под страхом пожизненного заключения, добавила Корриган.

"Все трое борцов за мир следовали своей совести и с любовью исполняли свой долг. Я уверена, что они боялись… но каждый из них сделал что-то прекрасное и величественное, служа другим", - говорится в письме Корриган.

Корриган получила Нобелевскую премию 1976 года за работу по урегулированию конфликта в Северной Ирландии. Она вместе с Бетти Уильямс основала организацию Сообщество мирных людей, которая добивалась прекращения конфликта.
 
 
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Лауреат Нобелевской премии мира Мейрид Корриган выдвинула на эту награду Джулиана Ассанжа, Челси Мэннинг и Эдварда Сноудена, говорится в письме Корриган в...
 
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