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Власти берут с заключенных на Окрестина почти в три раза больше денег за питание, чем тратят

05.01.2021 10:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи появилось объявление о том, что Центр изоляции правонарушителей и изолятор временного содержания ГУВД Мингорисполкома (1-й переулок Окрестина) закупает услуги по питанию задержанных на март-декабрь 2021 года. Ориентировочная сумма — 275 тысяч рублей.






В описании закупки сказано, что в сутки на одного человека стоимость питания не должна превышать 3 рублей 69 копеек (без учета торговой наценки). Наценка — максимум 40% с учетом доставки питания в изолятор. В 2020 году лимит стоимости на человека (тоже без наценки) составлял 3 рубля 44 копейки.

Доставка горячего питания должна осуществляться три раза в день: завтрак — не позднее 7:10, обед — не позднее 13:00, ужин — не позднее 17:00.

Если общую сумму — 275 тысяч рублей — разделить на 10 месяцев, то выходит 27 500 рублей в месяц. Если взять максимальную торговую надбавку 40%, то выходит, что один день питания одного заключенного на Окрестина в 2021 году обойдется государству максимум в 5,2 рубля. На 27 500 можно прокормить около 5 300 человек в месяц.

Отсидевшим на «сутках» беларусам приходится оплачивать счета за питание в изоляторах: 0,5 базовой величины за каждые сутки содержания в ИВС (ЦИП) и 2,5 базовой величины за содержание в специализированном изоляторе. Базовая величина с 1 января 2021 года — 29 рублей, то есть один день питания на Окрестина беларусу в этом году будет стоить 14,5 рублей — почти в три раза больше, чем тратит государство..
 
 
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На электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи появилось объявление о том, что Центр изоляции правонарушителей и изолятор временного...
 
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