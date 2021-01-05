Главное за вторник. Латушко резко высказался о ВНС, студенты записали видео в поддержку заключенных учащихся

Источник материала: Onliner

Он добавил, что Лукашенко уже озвучивал будущую повестку собрания — это Конституция и придание собранию конституционного статуса.

— Что же изменилось? По сути ничего. Просто теперь эту идею фикс он не озвучивает публично, но она по-прежнему сквозит между строк и подается под разными соусами в новостях пропагандистских СМИ… — добавил руководитель НАУ. Он отметил, что, по его мнению, истинная повестка будущего собрания скрывается.





— На мероприятия открытого диалога пускали только по списку. В обнародованных материалах этих встреч нет ни слова о реальных народных требованиях, зато мы видим предложения увеличить избирательный возраст, чтобы не дать голосовать молодым людям, дополнительно ограничить интернет-СМИ, ввести декоративные правки в структуру местного управления.

Латушко сказал, что «никакую волю народа, как и сам народ, февральское сборище не представляет». По его мнению, «депутаты выбирают в делегаты депутатов, то есть самих себя».

— И последнее. Общественные организации, которым поручено выбирать часть делегатов, не только материально зависят от государства, но и управляются теми же самыми чиновниками. И да, они тоже выдвигают на собрание сами себя, — заключил Павел Латушко.

Студенты записали видео в поддержку задержанных учащихся

Белорусские студенты сняли ролик, в котором поддержали задержанных учащихся. Напомним, мы писали материал о студентах, которые остаются в заключении.

(будет дополнено)