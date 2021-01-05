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Главное за вторник. Латушко резко высказался о ВНС, студенты записали видео в поддержку заключенных учащихся
Источник материала: Onliner
Он добавил, что Лукашенко уже озвучивал будущую повестку собрания — это Конституция и придание собранию конституционного статуса.
— Что же изменилось? По сути ничего. Просто теперь эту идею фикс он не озвучивает публично, но она по-прежнему сквозит между строк и подается под разными соусами в новостях пропагандистских СМИ… — добавил руководитель НАУ. Он отметил, что, по его мнению, истинная повестка будущего собрания скрывается.
— На мероприятия открытого диалога пускали только по списку. В обнародованных материалах этих встреч нет ни слова о реальных народных требованиях, зато мы видим предложения увеличить избирательный возраст, чтобы не дать голосовать молодым людям, дополнительно ограничить интернет-СМИ, ввести декоративные правки в структуру местного управления.
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