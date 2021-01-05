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Так что же такое общественное место? Неужели и квартира тоже? Отвечает милиция

05.01.2021 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С каждым днем глаза у среднестатистического белоруса округляются все больше и больше. Например, вчера мы узнали, что, по мнению администрации Партизанского района, общественным местом «при определенных обстоятельствах и в определенное время» может стать... даже квартира. Чиновники, правда, не уточнили, при каких именно обстоятельствах, но тем опаснее жить: сам не знаешь, когда можешь нарушить закон и понести за это наказание.

Читатели, раз уж такое дело, задались логичным вопросом: когда можно будет попасть в общественные места — квартиры чиновников, потому как стрелочка таки должна поворачиваться в обе стороны. Ответа на этот вопрос пока нет, зато минчанин Антон поделился с нами другим официальным письмом — из УВД Фрунзенского района. Молодой человек разослал обращения на злободневные темы в несколько инстанций. «Вот ответ из УВД Фрунзенского района, спросил, что именно они понимают под общественным местом. Ответы на свои вопросы по данной теме, а также по факту нарушения МГИКом порядка выдачи разрешения на проведения массовых мероприятий все еще ожидаю», — уточнил минчанин.

Никто не ожидал, но мнение милиции совершенно расходится с мнением администрации Партизанского района. Так, в письме за подписью начальника управления А. В. Полулеха говорится, что «под понятие общественного места следует относить — участки местности, здания, сооружения, маршрутные транспортные средства, находящиеся в пределах населенного пункта, за исключением жилищ и огороженных участков местности, прилегающих к жилищам граждан индивидуальной застройки, а также находящиеся вне пределов населенного пункта маршрутные транспортные средства, здания и сооружения, предназначенные для свободного (за плату) посещения гражданами». Собственно, ровно то же самое сказано в «Инструкции о порядке заполнения регистрационных карточек единой государственной системы регистрации и учета правонарушений», утвержденной постановлением МВД Беларуси от 31.03.2007 №82. Конкретно в главе 5.

Так что же такое общественное место? Неужели и квартира тоже? Отвечает милиция

Ответ на обращение Антона был составлен 15 декабря 2020 года. Не думается, что за истекшее до 2021 года время что-то кардинально изменилось.

 
 
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С каждым днем глаза у среднестатистического белоруса округляются все больше и больше. Например, вчера мы узнали, что, по мнению администрации Партизанского района,...
 
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