Будете смеяться, но у евро снова рекорд

Источник материала: Onliner

Это слишком короткая неделя, чтобы долго раскачиваться. Сегодня второй (предпоследний) день торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, надо успеть высказать соседям по валютной корзине все, что они заслужили. Вот евро недавно слишком дерзко себя вел — не пора ли расплачиваться за опрометчивые рекорды? Или он еще не закончил?..

С утра доллар набрал 1,05 копейки. Стоит 2,59 рубля.

У евро крупненький плюс — 1,13 копейки! А это значит, что в корзинке завелся новый рекорд — 3,1757. Теперь надо смотреть, удержит ли, или будет как вчера.

Российский рубль после вчерашнего бурного роста сегодня еще более решительно устремился вниз — пока минус 2,67 копейки. За сотню дают 3,481 белорусского.

В понедельник доллар подорожал на 0,06 копейки, стоил 2,5795. Евро не удержался на рекордной (тогда) высоте (3,168 рубля 30 декабря 2020 года), подешевел на 0,36 копейки и торговался по 3,1644. У сотни российских рублей получился плюс 2,06 копейки, курс — 3,5077.