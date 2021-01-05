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Очки дополненной реальности Apple Glass могут выйти в этом году

05.01.2021 10:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple может выпустить очки дополненной реальности Apple Glass уже в этом году. Такой прогноз озвучил аналитик Минь-Чи Куо, который ранее озвучивал 2022-й как год премьеры устройства. Он также подтвердил прогноз о выпуске в 2021-м меток AirTag, о них сообщалось чуть ранее.

По словам аналитика, Apple работает над очками, однако технические параметры ожидаемого устройства пока скрыты от глаз. Название Apple Glass является неофициальным: американская компания не анонсировала гаджет.

Как отмечает Cult of Mac, остается шанс, что речь в прогнозе Минь-Чи Куо идет вовсе не обязательно об очках — аналитик говорит об «устройстве дополненной реальности».

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Компания Apple может выпустить очки дополненной реальности Apple Glass уже в этом году. Такой прогноз озвучил аналитик Минь-Чи Куо, который ранее озвучивал 2022-й как год...
 
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