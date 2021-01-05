В Беларуси могут отменить смертную казнь

Источник материала: KYKY

В Беларуси меняют уголовное законодательство. «Первый пакет» изменений уже принят и одобрен парламентом. А вот «второй пакет» только готовится. Его будут рассматривать весной и вступит он в силу, вероятно, только в следующем году. По информации TUT.by рассказываем о самом важном в новой версии УК.

Самое главное предложение во «втором пакете» – предложение исключить из УК высшую меру наказания, то есть, смертную казнь (ст. 59 УК). Таким образом, исключительной мерой может стать пожизненное лишение свободы (сейчас в УК формулировка – пожизненное заключение, ст. 58). Если изменение будет принято, уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получат пожизненный срок.

Напомним, Беларусь пока что остается единственной страной в Европе, где смертная казнь до сих пор применяется. За последние 20 лет в нашей стране были казнены больше 400 осужденных.

Дополняется.