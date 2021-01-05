Израиль хочет купить больше истребителей F-35. Дело в том, что их продают арабам

Источник материала: Tut.by

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что стране нужна третья эскадрилья истребителей пятого поколения F-35. Необходимость такой покупки он обосновал возможностью продажи этих самолетов Объединенным Арабским Эмиратам, пишет defence24.pl.



Фото: wikipedia.org

Сейчас имеется договоренность о поставке израильтянам двух эскадрилий самолетов пятого поколения в версии F-35I Adir, всего 50 машин (уже поставлено 23). Однако в последние месяцы появилась информация, что ОАЭ получили разрешение на покупку такого же количества истребителей.

Если удастся договориться о приобретении третьей эскадрильи, максимальное количество малозаметных истребителей у Израиля составит 75 машин. Израильтяне хотят, чтобы подтверждение возможности продажи 25 самолетов F-35I было получено до того, как окончатся полномочия Дональда Трампа — то есть до 20 января 2021 года.

Парадоксально, пишет defence24.pl, что именно Трамп одобрил продажу F-35 в ОАЭ, что и привело израильских военных к мысли о необходимости покупки третьей эскадрильи самолетов. Дело в том, что Трамп придерживается политики продажи оружия широкому кругу иностранных клиентов, вне зависимости от их ориентации. Для сравнения, Барак Обама, придерживающийся других взглядов, способствовал приостановке поставок американского оружия в Египет — страна «потеряла» рынок этой ближневосточной страны.

Заявка на получения Израилем разрешения на покупку дополнительных F-35 уже отправлена, так что разрешение американской стороны могут обнародовать уже в ближайшие дни. В недавнем телеинтервью Бенни Ганц заяви, что после покупки третьей эскадрильи он рассмотрит, как именно развивать израильскую авиацию дальше. Возможна покупка новых F-35 либо усовершенствованных самолетов четвертого поколения F-15EX.

Израильские F-35I — первые самолеты этого семейства, которые поучаствовали в боевых действиях. В конце 2017 года они достигли оперативной готовности и в мае 2018 года произвели удары по иранским объектам в Сирии. Впоследствии истребители неоднократно применялись для ударов по целям в той же Сирии и Ираке.