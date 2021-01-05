10 игр вроде Cyberpunk 2077 для iPhone и Android

Источник материала: Tut.by

Издание PhoneArena составило список из 10 игр, похожих на Cyberpunk 2077, для iPhone и Android. Рассказываем про эти проекты, сделанные в стиле киберпанк.

Mindcell (iOS / Android)

Цена: 5,00 долларов США (Android) / 0,99 доллара США (iOS). Скачать из Google Play Store Скачать из Apple App Store

Mindcell — это увлекательная приключенческая игра от третьего лица, действие которой происходит в ближайшем будущем. Главный герой должен избежать надвигающейся гибели, не стать лабораторной крысой и заодно выяснить, что происходит.

Сюжет на самом деле довольно интересный, и хотя бои немного неуклюжие, а графика кажется несколько устаревшей, вы можете выжать 4−5 часов игрового процесса с атмосферой Cyberpunk 2077. Мир мрачный и постапокалиптический, в нем есть несколько основных головоломок, а также стрельба и драки с оружием, так что история вас заинтересует.

Into Mirror (iOS/Android)

Цена: Бесплатно (покупки в приложении) Скачать из Google Play Store Скачать из Apple App Store

Into Mirror черпает вдохновение в таких культовых произведениях, как «Нейромант» и «Бегущий по лезвию». По сути, игра представляет собой 2D-платформер, но в ней присутствует мрачная атмосфера киберпанка, а также есть корпоративные агенты и смертоносные дроны. Более того, время действия — 2076 год, а люди оказались в ловушке виртуального мира, созданного злой корпорацией.

Ваш персонаж отправляется раскрывать уродливые тайны антиутопии, прыгая и пробиваясь через 20 уровней электронного мрака и гибели.

Technobabylon (iOS)

Цена: 4,99 доллара США Скачать из Apple App Store

Еще одна игра в стиле ретро, ​​которая прекрасно передает атмосферу киберпанка. Действие игры разворачивается в полу-антиутопическом будущем, где вы можете играть за нескольких персонажей, раскрывающих темную тайну города Ньютон. На дворе 2087 год, и вы столкнетесь с генной инженерией, надзирателями искусственного интеллекта, загадочными убийствами с помощью взлома разума и пересечением онлайн и офлайн миров.

Если вы не против графики, вам обязательно понравится эта приключенческая игра в стиле киберпанк. Она эксклюзивна для iOS и стоит 5 долларов, но благодаря интересной истории игра стоит вашего времени (и денег).

Exiles (Android)

Цена: 6,99 доллара США Скачать из Google Play Store

Игра Exiles является детищем Crescent Moon Games, студии, стоящей за получившей признание критиков Ravensword: Shadowlands. Exiles не является строго киберпанк-игрой (здесь повсюду можно найти вдохновение для Mass Effect), но, тем не менее, открытый мир игры, красивая графика и несколько мрачная история послужили доводами для включения в список.

По сюжету в ближайшем будущем колония на далекой планете оказалась в изоляции и запустении, поскольку коррумпированное правительство пытается поработить ее смертельным вирусом. Вы можете выбирать из трех разных классов персонажей, а также играть за мужского или женского «перса». Присутствуют большое разнообразие оружия, ховербайков и роботов для транспортировки, огромных инопланетных существ, с которыми нужно сражаться, а также впечатляющая графика.

В настоящее время игра доступна только для устройств Android, но в разработке находится версия для iOS. Кроме того, в приложении нет покупок.

Neo Cab (iOS)

Цена: Apple Arcade 4,99 доллара США / мес. Скачать из Apple App Store

Здесь вы будете играть за Лину, последнего наемного водителя-человека на улицах Лос-Охоса, которая к тому же оказалась в затруднительном положении: ее друг и единственный «спасательный круг» пропал, и теперь единственное, что ей осталось, это продолжать ездить.

Neo Cab — это смесь разговорной игры (которая время от времени ощущается как терапия), игры в жанре «управление ресурсами» и приключений. Полное прохождение занимает около 6 часов.

Beyond a Steel Sky (iOS)

Цена: Apple Arcade 4,99 доллара США / мес. Скачать из Apple App Store

Это продолжение игры Beneath a Steel Sky 1994 года. Beyond a Steel Sky — результат сотрудничества Чарльза Сесила, создателя серии Broken Sword, и Дэйва Гиббонса, иллюстратора легендарного графического романа «Хранители». В результате получилась фантастически выглядящая приключенческая игра, действие которой происходит в Юнион-Сити, динамичном и ярком мегаполисе, полном головоломок и ярких персонажей. Погрузитесь в эту «утопию», в которой персонаж наблюдает за повседневной жизнью людей и расследует жестокое похищение детей.

Cyberworld Online: Open World RPG (Android)





Цена: Бесплатно Скачать из Google Play Store

Очевидно, что Cyberworld Online находится в стадии разработки. Он страдает от задержек, неадекватной анимации персонажей и ошибок. Что интересно в этой игре, так это то, что в ней можно играть за 8 игроков в многопользовательском онлайн-режиме.

Конечно, история проста, сам геймплей немного неуклюж, но есть масса оружия и настроек, и вы можете получить удовольствие от многопользовательской игры в киберпанке. Кроме того, у Cyberworld Online большой потенциал.

Cyber Hunter (Android/iOS)

Цена: бесплатно (покупки в приложении) Скачать из Google Play Store Скачать из Apple App Store

Cyber ​​Hunter — это соревновательная мобильная игра-песочница нового поколения, которая бросит вызов вашим навыкам паркура. Короче говоря, это королевская битва с элементами киберпанка. Игра была запущена в начале 2020 года и с тех пор значительно улучшилась. Карты красивы, и стоит упомянуть дизайн персонажей. Что-то вроде PUBG Mobile, но с большим количеством прыжков, скольжения и полетов.

Конечно, природа игры-песочницы подразумевает, что в ней могут быть задержки, ошибки и иногда перенаселенность, но в целом Cyber ​​Hunter доставляет удовольствие.

Punk Royale 2052: A Cyberpunk Battle (Android)





Цена: бесплатно Предварительная регистрация в Google Play Store

«Совершите прыжок с парашютом из частного самолета и приземлитесь на футуристический остров „Оушен-Сити“, город порока и хаоса. Путешествуйте по карте в поисках потрясающих кибернетических дополнений, которые улучшают ваши способности и уничтожают соперников при помощи высокотехнологичного оружия. Удивите своих врагов уникальной тактикой, основанной на вашей киберпрограмме, и станьте последним выжившим». Звучит знакомо? Это еще одна вариацию на тему королевской битвы, на этот раз с большим количеством киберпанка (разработчик называет это копией Cyberpunk 2077 / Deus Ex). Сеттинг игры до некоторой степени напоминает «Найт-Сити», хотя действие Punk Royale происходит на острове.

На данный момент информации о проекте не слишком много, но умерьте свои ожидания — команда разработчиков состоит всего из трех человек, и игра была сделана за полтора года. Однако предварительная регистрация бесплатна, и кто знает, может, это обернется удачей.

Cyberpunk 2069 (Android)

Цена: 0,99 доллара США Скачать из Google Play Store

Этот шутер от первого лица — один из самых близких к оригинальному Cyberpunk 2077. Однако игра далека от идеала — для начала, она слишком короткая. Вы можете закончить одиночную кампанию за час или около того, и больше делать нечего. В мире не хватает NPC и побочных квестов, и можно сказать, что это инди-игра.

Но с другой стороны, атмосфера отличная — мрачная и душная, действие доставляет удовольствие, и, как и все инди-игры, это игра пока в разработке, так что со временем она станет только лучше.