ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БФСС будет добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси

05.01.2021 10:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фонд спортивной солидарности, возглавляемый Александрой Герасименей, будет добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси (он должен пройти 13 февраля в Раубичах). Об этом заявил исполнительный директор фонда Александр Опейкин в интервью DW.


Фото: «Трибуна»

— В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко — легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.

В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.

Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека, — заявил Опейкин.

Добавим, что в середине декабря директор соревнований по фристайлу международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди посетил Минск, где встретился с представителями НОК. Тогда он заявил следующее:

«Мы очень хотим, чтобы ваша сборная и далее выступала на высоком уровне. Искренне надеюсь, что НОК поддержит предстоящий в феврале 2021 года этап Кубка мира в Раубичах. Не вижу никаких проблем для команд по фристайлу, которые приедут сюда в феврале».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Будете смеяться, но у евро снова рекорд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика