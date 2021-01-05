БФСС будет добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси

Источник материала: Tut.by

Фонд спортивной солидарности, возглавляемый Александрой Герасименей, будет добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси (он должен пройти 13 февраля в Раубичах). Об этом заявил исполнительный директор фонда Александр Опейкин в интервью DW.



Фото: «Трибуна»

— В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко — легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.

В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.

Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека, — заявил Опейкин.

Добавим, что в середине декабря директор соревнований по фристайлу международной федерации лыжного спорта Андреа Ринальди посетил Минск, где встретился с представителями НОК. Тогда он заявил следующее:

«Мы очень хотим, чтобы ваша сборная и далее выступала на высоком уровне. Искренне надеюсь, что НОК поддержит предстоящий в феврале 2021 года этап Кубка мира в Раубичах. Не вижу никаких проблем для команд по фристайлу, которые приедут сюда в феврале».