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Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт»

05.01.2021 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 января посещает холдинг «Горизонт». Это крупнейшая компания в своей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства доложат о результатах финансовой деятельности и перспективах развития холдинга. Президент ознакомится с работой центра исследований и разработок, посетит лаборатории информационных систем, а также выставку инновационных разработок.

Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт»

В структуру «Горизонта» входят 17 предприятий, заняты более 4 тысяч сотрудников. В 2019 году здесь был открыт первый и уникальный для Беларуси собственный инновационный центр.

Заводские линии постоянно наращивают мощности. За последние годы объемы выпуска и поставки продукции за рубеж выросли более чем в три раза, а сам «Горизонт» вошел в шестерку крупнейших экспортеров Минпрома.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 января посещает холдинг «Горизонт». Это крупнейшая компания в своей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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