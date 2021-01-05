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Александр Лукашенко посещает холдинг «Горизонт»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 января посещает холдинг «Горизонт». Это крупнейшая компания в своей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главе государства доложат о результатах финансовой деятельности и перспективах развития холдинга. Президент ознакомится с работой центра исследований и разработок, посетит лаборатории информационных систем, а также выставку инновационных разработок.
В структуру «Горизонта» входят 17 предприятий, заняты более 4 тысяч сотрудников. В 2019 году здесь был открыт первый и уникальный для Беларуси собственный инновационный центр.
Заводские линии постоянно наращивают мощности. За последние годы объемы выпуска и поставки продукции за рубеж выросли более чем в три раза, а сам «Горизонт» вошел в шестерку крупнейших экспортеров Минпрома.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 5 января посещает холдинг «Горизонт». Это крупнейшая компания в своей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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