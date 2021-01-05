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Общение Лукашенко с Россией в новом году началось с Медведева

05.01.2021 10:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: scoopnest.com

Подробности беседы официальные источники не приводят. Интересно, что первый личный контакт Лукашенко с российскими верхами в новом году оказался с зампредом Совбеза РФ.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что 4 января у него состоялся телефонный разговор с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

"Обсужден широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня", - такую общую формулировку дала пресс-служба Администрации. Сообщается также, что Лукашенко и Медведев обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.

По сообщению ТАСС, в секретариате Медведева факт разговора подтвердили, однако его подробностей не привели.

 
 
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Подробности беседы официальные источники не приводят. Интересно, что первый личный контакт Лукашенко с российскими верхами в новом году оказался с зампредом...
 
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