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Общение Лукашенко с Россией в новом году началось с Медведева
05.01.2021 10:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: scoopnest.com
Подробности беседы официальные источники не приводят. Интересно, что первый личный контакт Лукашенко с российскими верхами в новом году оказался с зампредом Совбеза РФ.
Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что 4 января у него состоялся телефонный разговор с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
"Обсужден широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества, международная повестка дня", - такую общую формулировку дала пресс-служба Администрации. Сообщается также, что Лукашенко и Медведев обменялись поздравлениями по случаю новогодних и рождественских праздников.
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Подробности беседы официальные источники не приводят. Интересно, что первый личный контакт Лукашенко с российскими верхами в новом году оказался с зампредом...
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