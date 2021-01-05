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Эксперт: Лукашенко чувствует себя сильным благодаря Путину
Источник материала: Навiны
Эксперт по вопросам России и постсоветского пространства Марек Будиш считает, что Александр Лукашенко серьезно зависит от России.
«Протесты белорусского общества против режима Александра Лукашенко можно рассматривать как своего рода феномен, —
Будиш считает, что только благодаря российскому президенту Владимиру Путину Александр Лукашенко «чувствует себя сильным».
«Он также функционирует благодаря российским деньгам, которые получает на свои последующие действия. Но для многих европейских лидеров применение репрессий в отношении к мирно протестующим людям недопустимо», — заявил эксперт.
Политолог не сомневается, что санкционная политика стран Евросоюза и других государств в отношении правящего в Беларуси режима «является довольно эффективным инструментом, который воздействует на власти республики».
Он прогнозирует, что весной протесты в Беларуси вспыхнут с новой силой и будут чреваты серьезными политическими последствиями.
«С политической точки зрения даже ограниченная по масштабам протестная волна не означает, что в Беларуси не произойдут важные политические перемены», — резюмировал эксперт.
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Эксперт по вопросам России и постсоветского пространства Марек Будиш считает, что Александр Лукашенко серьезно зависит от России.
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