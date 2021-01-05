ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: Лукашенко чувствует себя сильным  благодаря Путину

05.01.2021 11:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Эксперт по вопросам России и постсоветского пространства Марек Будиш считает, что Александр Лукашенко серьезно зависит от России.

Эксперт: Лукашенко чувствует себя сильным  благодаря Путину
Фото пресс-службы Кремля

«Протесты белорусского общества против режима Александра Лукашенко можно рассматривать как своего рода феномен, — отметил он «Польскому радио». — Мне кажется, что из-за массового мирного характера эти протесты застали власти в Минске врасплох. Они не сумели найти адекватного ответа кроме как усилить репрессии».

Будиш считает, что только благодаря российскому президенту Владимиру Путину Александр Лукашенко «чувствует себя сильным».

«Он также функционирует благодаря российским деньгам, которые получает на свои последующие действия. Но для многих европейских лидеров применение репрессий в отношении к мирно протестующим людям недопустимо», — заявил эксперт.

Политолог не сомневается, что санкционная политика стран Евросоюза и других государств в отношении правящего в Беларуси режима «является довольно эффективным инструментом, который воздействует на власти республики».

Он прогнозирует, что весной протесты в Беларуси вспыхнут с новой силой и будут чреваты серьезными политическими последствиями.

«С политической точки зрения даже ограниченная по масштабам протестная волна не означает, что в Беларуси не произойдут важные политические перемены», — резюмировал эксперт.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт по вопросам России и постсоветского пространства Марек Будиш считает, что Александр Лукашенко серьезно зависит от России.
 
Новости дня
Новости разные
 
В МРО ГАИ с утра очередь на регистрацию транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика