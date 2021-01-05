Лукашенко загоняет страну в экономическую яму, но это лишь ускорит перемены

Ни Лукашенко, ни его противники пока не могут победить, но пытаются разными методами укрепить свои позиции и подточить ресурсы противника. Стратегическое преимущество у протеста, но население Беларуси неизбежно пострадает от затяжного кризиса.





Под конец 2020 года каждая из сторон общественно-политического кризиса в Беларуси спешила объявить себя победителем. Александр Лукашенко чувствует себя надежнее, чем в августе, верит в силу ОМОНа и все реже упоминает о транзите власти. Протестующие же нащупали формат уличных акций, который позволяет максимально избегать встреч с силовиками, и из всех альтернативных информационных каналов слышат ободряющие вариации на тему «Вы невероятные».

Лукашенко, несмотря на беспрецедентный размах репрессий, не может остановить протесты и уж тем более — вернуть народную любовь. Протестующие, однако, не смогли быстро взять власть, противостояние переходит в позиционное.

Локальные марши во дворах и районах, анонсированные через местные закрытые телеграм-чаты, — отличный вариант для продолжения протеста. Однако сами по себе такие акции победу не приносят, и дальше включаются иные механизмы.

Стороны готовятся к новым схваткам

Хотя иные обозреватели называют ситуацию патовой, у каждой из сторон белорусского противостояния как раз много вариантов ходов. Не имея возможности сделать решающий шаг, дающий безоговорочную победу, каждая из них комбинирует инструменты противостояния, чтобы подточить ресурсы противника и укрепить свои позиции для лучших времен.

Власти не прекращают репрессии: от отдельных задержаний на уличных маршах до целевого давления на журналистов и гражданское общество. Из последнего — задержания руководителей белорусского «Пресс-клуба». Ужесточается законодательство о массовых мероприятиях, вплоть до того, что штрафовать будут не вовремя сигналящих водителей. Через предполагаемый закон о недопустимости героизации нацизма могут закрепить де-факто существующий запрет на исторический бело-красно-белый флаг.

В свою очередь, Светлана Тихановская наращивает международную поддержку. Это и кнут в виде санкционного давления на режим, и пряник для противников власти: ресурсы для фондов, поддерживающих негосударственные организации и медиа, а также пострадавших от репрессий.

На будущее формируется план поддержки реформ в Беларуси, который неформально называют белорусским планом Маршалла. А протопрофсоюз бывших силовиков ByPol активно расследует нарушения закона во время подавления протестов.

Социальный контракт аннулирован

Долгие годы в основе пресловутой белорусской стабильности лежал социальный контракт. В максимально общем виде он выражался в том, что белорусы в массе своей придерживались аполитичности, а взамен получали некий базисный набор жизненных благ. Например, занятость на субсидируемом региональном государственном предприятии, где не обязательны конкурентные навыки и без особых усилий можно получить минимально приемлемую зарплату. Или возможность работать в ИТ-офшоре «Парка высоких технологий» (ПВТ) и существовать в особом правовом поле.

С каждым годом такой предлагаемый государством набор благ усыхал. Когда прекратился экономический рост 2000-х, основанный на российском сырье по дружественным ценам, режим потерял ресурсы для подпитки социального контракта. Власти все меньше поддерживали людей, но все больше требовали с них за остатки социальной инфраструктуры. Кульминацией стал злополучный «налог на тунеядство», которым государство напрямую попыталось залезть в карман самым бедным и социально незащищенным слоям населения.

Социальные взрывы 2017 года — массовые протесты в регионах против «тунеядского декрета» — показали, что аполитичности белорусов приходит конец. Фактически люди протестовали именно из-за нарушения социального контракта.

В 2020 году эта коллизия дошла до своего логического финала. Можно констатировать полный разрыв социального контракта. Да, рейтинги тех или иных политиков остаются предметом споров (социология в стране зажата), но ряд красноречивых симптомов показывает, что в большинстве своем белорусское общество не хочет продолжения власти Лукашенко и выступает за переформатирование изжившей себя, стагнирующей системы.

Сотни тысяч белорусов вышли на улицы с протестами. Власть же не предлагает никакой экономической перспективы, а уповает только на грубую силу и сокращает последние крохи соцподдержки.

Власти перекладывают трудности на народ

Не оглядываясь на то, как это будет воспринято обществом, чиновники предлагают все новые меры для спасения финансово-экономической ситуации за счет населения. Растут налоги , в том числе для резидентов ПВТ, которым ранее обещали стабильность условий работы на 50 лет. Рассматривается возможность сократить отпуск по уходу за ребенком (правда, Лукашенко 31 декабря оговорился: «Не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми»). Идут разговоры о возможном новом повышении пенсионного возраста (да и согласно прежнему решению властей возраст выхода на пенсию с 1 января 2021 года увеличивается еще на шесть месяцев).

Ранее власти показательно заботились и об айтишниках, обеспечивающих в последние годы экономический рост, и о матерях, пенсионерах (твердый электорат!). Но теперь сошлось несколько факторов, заставляющих забыть о благополучии этих групп.

Сиюминутные соображения все больше превалируют над стратегическими. Властям нужно продержаться любой ценой, не время думать, как падение рождаемости или уход айтишников из ПВТ в другие страны скажутся на белорусской экономике в будущем. К тому же и айтишники, и даже пенсионеры активно участвуют в мирных протестах, что для Лукашенко выглядит черной неблагодарностью — он же так заботился о них, чего им еще надо?

Возможно, такие жесткие меры и позволят поддержать нынешний хрупкий экономический баланс на несколько месяцев. Однако никакой перспективы тут для власти не просматривается.

Населению суждено беднеть

Из-за политической нестабильности ухудшаются кредитные рейтинги страны, испорчен бизнес-климат. О внешнеторговой диверсификации и стратегической закупке альтернативных энергоносителей говорить не приходится. Если учесть еще и санкции, то это означает наступление крайне печальных экономических времен.

В долгосрочной перспективе такое ухудшение ситуации играет на руку протесту, потому что действующая власть все более явно будет демонстрировать свою неспособность наладить нормальную экономическую жизнь, гарантировать народу благополучие и процветание.

Однако при этом Беларусь ждет экономический упадок. Люди будут беднеть, проедать сбережения и не иметь возможности накопить новые. Тем более что белорусы, наученные горьким опытом, привыкли сберегать в иностранной валюте, а доллар быстро дорожает. Девальвация белорусского рубля к доллару только за 2020 год составила почти 23%, и причин для укрепления национальной валюты не просматривается.

Более-менее неплохие перспективы остаются разве что у тех, кто может работать на внешний рынок и зарабатывать валюту. В первую очередь это все те же айтишники, а также те, чьи компетенции быстро востребуются за рубежом после переезда: медики, строители. Их усиливающаяся миграция еще больше осложнит жизнь в Беларуси для всех остальных.