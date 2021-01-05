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Карина Притченко и Александр Мартынович







Зинаида Лунина и Александр Мартынович

«Многие почему-то считают, если ты вышла замуж за футболиста, то попала в рай, но это не так. Игра на высоком уровне - большая работа. Я сама заслуженный мастер спорта и знаю, что это такое. Кроме того, у нас с Сашей в жизни были разные моменты. Когда мы в Минске строили квартиру на последние деньги, то иногда даже не было чего поесть. И тогда мы ходили ужинать к Сашиным родителям — они даже не догадывались, почему мы так зачастили. А сказать правду не могли, иначе они предложили бы нам помощь, а это не подходит, мы сами должны им помогать», — упоминала Зинаида в интервью «Прессболу».







Карина Притченко

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Капитан сборной Беларуси по футболу разошелся с женой-гимнасткой. Теперь он с российской певицей Керри Керри-вокалистка малоизвестной поп-группы INIMA.

делает вывод, что отношениям футболиста с женой, гимнасткой и бронзовым призером Олимпиады-2008пришел конец.Пара поженилась в 2010-м. Тогда, молодой перспективный защитник минского «Динамо», переезжал в Краснодар. Зинаида, закончившая гимнастическую карьеру, отправилась с ним.Мартынович закрепился в составе «Краснодара», с течением времени был избран капитаном команды. За сборную он провел 75 игр. Тем временем в семье родились две дочери, Анастасия и Ксения.Некоторое время назад с аккаунтов супругов пропали совместные снимки. Оказалось, они уже не вместе — Новый год Александр встречал в компании другой девушки. Это 29-летняя российская певица(Керри).Она какое-то время пела на бэк-вокале у рэпера Джигана. Даже каталась с ним в совместный отпуск, но после рэпер вернулся к жене. А теперь Керри-вокалистка малоизвестной поп-группы INIMA.