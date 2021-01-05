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BYN начал торги 5 января девальвацией к доллару и евро до новых рекордов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Валютная корзина подешевела на 0,19% и покинула максимум за четыре месяца. Вниз корзину валют потянул российский рубль.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара вырос на 0,0106 BYN до 2,5901 BYN/USD.
Американец укрепляется уже третий день. За это время его курс подскочил уже на 0,0193 BYN и оказался на максимуме с начала декабря 2020.
На момент написания статьи объём торгов долларом составил всего $0,6 млн, а по итогам вчерашней торговой сессии он превысил $75 млн. Это было максимальное значение за 130 дней (более четырёх месяцев).
Курс евро подскочил на 0,0116 BYN до 3,1760 BYN/EUR и оказался на новом абсолютном максимуме. Предыдущий рекорд был установлен на последних торгах 2020 года — 30 декабря.
Курс российского рубля обвалился сразу на 0,0269 BYN до 3,4808 BYN/100 RUB и покинул максимум за четыре месяца.
Почему дешевеет российский рубль?
Вчера начались переговоры стран ОПЕК и России. Переговоры длились 6 часов, но не пришли к согласованной позиции.
Россия предлагает увеличить объём добычи нефти на 500 млн. баррелей, остальные против. Переговоры продолжатся сегодня.
Котировки нефти сорта Brent вчера днём находились на максимуме с конца февраля 2020 года, а потом снизились почти на 3 доллара.
Московская биржа
Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов будут проводиться 4–6 и 8 января 2021 года.
Торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY, а именно по ним определялись официальные курсы иностранных валют) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения.
Первый нормальный рабочий день на Мосбирже будет 11 января. Это означает, что первые официальные курсы иностранных валют Банк России установит на 12 января.
Напомним, то на последних торгах 2020 года доллар вырос до 74,41 российских рублей, а евро до 91,54 российских рублей.
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Валютная корзина подешевела на 0,19% и покинула максимум за четыре месяца.
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