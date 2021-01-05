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Пандемия и проблемы женщин: коронавирус победил феминизм?

05.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ким Брукс напала на святыню – на устои феминизма, и ей пока за это ничего не было. Ким не очень известная, но въедливая в цифры и факты американская публицистка, специализирующаяся на женских проблемах. А проблема, по ее словам в The New York Times, выглядит вот как: "год COVID-19, возможно, уничтожил десятилетия прогресса по части равенства полов в США, и, даже после того как пандемию возьмут под контроль, целое поколение работающих матерей никогда не вернет того, что оно потеряло".

© Sputnik Сергей Лескеть
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Здесь надо уточнить: феминизм для Ким Брукс – тот, настоящий, XIX века, первой волны, когда равенство полов означало, что женщина должна иметь право полноценно владеть собственностью, голосовать (и избираться) на выборах и в целом перестать зависеть от мужчины буквально во всем. Все последующие волны феминизма – это уже нечто другое, заслуживает иного и беспощадного названия. Философские озарения типа "патриархат, объективация женщины, токсичная маскулинность" и прочие обоснования травли мужчин – это никакой и не феминизм, а часть общей кампании по уничтожению общества в целом, всех человеческих отношений внутри такового, вместе с людьми.

И вот сейчас получается, что все эти уродливые наросты над правильной изначальной идеей – идеей освобождения женщины от домашнего рабства – рушатся вместе с фундаментом. То есть вместе с мечтой о возможности растить детей, но при этом жить полноценной жизнью как у мужчин.

Цифры такие: только в сентябре лишились работы более миллиона человек, из которых 865 тысяч – женщины. В США есть страховка на случай внезапной безработицы, но она в данном случае не работает, потому что матери, особенно одинокие, "добровольно" решили не возвращаться на рабочее место, четверть их вместо этого пытаются найти работу временную и не требующую полной загрузки.

Но как насчет социальной поддержки – должна же таковая быть в одной из самых богатых стран мира. И вот новость: президент Дональд Трамп подписал наконец чрезвычайный "пандемический" законопроект о помощи таким вот внезапно лишившимся работы. Общая сумма – 2,3 триллиона долларов, это как два объема ежегодного ВВП соседней Канады. Из общей суммы 900 миллиардов пойдут как раз на прямые выплаты потерявшим работу. В том числе по принципу "каждому по две тысячи просто так". И уже ведь сработал точно такой пакет, сейчас речь о второй волне помощи.

© AP / Matt Sayles
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И тут начинает выясняться, что деньги эти взяты "из воздуха", то есть из печатного станка. Бюджетный дефицит вырос до 3,1 триллиона, долг мгновенно вырос с 23 до 27 триллионов. А в городах США все равно длинные очереди к пунктам раздачи еды…

Ким Брукс уточняет, как эта ситуация касается женщин: закрываются центры по оказанию помощи матерям по всей стране, они сами попадают в социальную изоляцию, в точности возвращающую их во времена "до феминизма", когда они сидели дома и рассчитывали на мужчин. Правда, есть одна неожиданность: вдруг заметно выросла выживаемость младенцев и сократился процент преждевременных родов. То есть раньше женщины делали карьеру, а сейчас вернулись к нехорошим, почти феодальным временам – с таким неоднозначным результатом.

Выводы тут делаются неожиданные: уносите ваш провалившийся феминизм, нужен новый, вместе с новыми феминистками. Потому что прежний подзуживал женщин делать карьеру в "сломанной системе", которая не выдержала испытания. Не сломанная система – это когда работает бесплатное (для младенцев) здравоохранение и оплачиваемый отпуск в соответствующий период, говорит наша героиня.

То есть напечатать много денег – это не выход, если деньги эти не оседают в хорошо работающей системе. А системы, оказывается, нет, и деньги, среди прочего, волной идут на фондовую биржу, которая в эти дни сделала хороший скачок. А дальше мы узнаем, насколько богаче в 2020 году стали, в том числе благодаря той же бирже, миллиардеры.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Феминизм должен быть не идеологией карьерного успеха женщины, а идеологией социальной солидарности, чеканит Ким. Тогда не надо будет продвигать фальшивую идею, что не следует делать из женщины единственного настоящего создателя и защитника детей.

Перед нами, в сущности, замечательный материал из серии подводящих итоги нехорошему 2020 году. Мировые кризисы подобные нынешнему имеют хоть какие-то положительные стороны – могут убрать лишнее. Наверное, не следует рассчитывать, что уползут, поджав хвосты, бешеные борцуньи с "патриархатом", терроризирующие наиболее знаменитых мужчин – даже и сегодня нет-нет да и приходится слышать, что очередная золотоискательница подает иск против очередной знаменитости, обвиняя знаменитость в приставаниях к ней лет этак 20-30 назад. Или не следует надеяться, что те же персонажи прекратят объяснять нам, что все мужчины – природные насильники и педофилы, которых к детям подпускать нельзя (о чем свидетельствуют некие международно признанные исследования и прочее). Они, может, и не прекратят.

Но вполне может измениться массовое восприятие таких персонажей даже в странах, уже было безнадежно задавленных нынешней, сильно мутировавшей версией феминизма. Публика может справедливо заметить: есть женские проблемы поважнее. Те самые, существующие веками, – проблемы того, что мужчины не могут ни родить, ни – всерьез – вырастить младенца. И идеология социальной солидарности – вместо идеологии тупой ненависти – может оказаться здесь в самый раз.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Оригинал материала читайте на РИА Новости

 
Теги: Новости
 
 
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Только в сентябре в США лишились работы более миллиона человек, из которых 865 тысяч – женщины. Американская публицистка Ким Брукс делает из этого далеко идущие...
 
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