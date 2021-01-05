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Меган Маркл демонстративно удалила Кейт Миддлтон из списка контактов
05.01.2021 11:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Прошел год с тех пор, как принц Гарри и его жена отреклись от королевского престола, но Меган Маркл навсегда затаила обиду на свою свояченицу: экс-актриса удалила Кейт Миддлтон из списка контактов.
© AP / Frank Augstein
С тех пор как Маркл и принц переехали в США вместе с сыном Арчи, пара была занята активной деятельностью: герцоги объявили о запуске Archewell Foundation, а также
Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить связь с королевством: герцоги выразили желание сотрудничать с родней в ближайшем будущем. В список потенциальных партнеров попали все, но только не Кейт Миддлтон.
"Мы с нетерпением ждем шанса поделиться подробностями следующего захватывающего шага, так как продолжаем сотрудничать с Ее Величеством, принцем Уэльским и Кембриджским", - отметили герцоги в своем заявлении.
По мнению источников, такая идея полностью принадлежит Маркл, которая наконец выучила постулат, что не стоит кусать руку, которая кормит, но никак не смогла простить холодность Кейт Миддлтон и сделала соперницу персоной нон грата. Напомним, ранее стало известно о том, что Маркл и принц Гарри
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