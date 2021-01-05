Меган Маркл демонстративно удалила Кейт Миддлтон из списка контактов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Прошел год с тех пор, как принц Гарри и его жена отреклись от королевского престола, но Меган Маркл навсегда затаила обиду на свою свояченицу: экс-актриса удалила Кейт Миддлтон из списка контактов.

С тех пор как Маркл и принц переехали в США вместе с сыном Арчи, пара была занята активной деятельностью: герцоги объявили о запуске Archewell Foundation, а также подписали контракты с Netflix и Spotify. Но все это не помешало им сохранить связь с королевскими родственниками. Правда, не со всеми.

Меган Маркл и принц Гарри решили сохранить связь с королевством: герцоги выразили желание сотрудничать с родней в ближайшем будущем. В список потенциальных партнеров попали все, но только не Кейт Миддлтон.

"Мы с нетерпением ждем шанса поделиться подробностями следующего захватывающего шага, так как продолжаем сотрудничать с Ее Величеством, принцем Уэльским и Кембриджским", - отметили герцоги в своем заявлении.

По мнению источников, такая идея полностью принадлежит Маркл, которая наконец выучила постулат, что не стоит кусать руку, которая кормит, но никак не смогла простить холодность Кейт Миддлтон и сделала соперницу персоной нон грата. Напомним, ранее стало известно о том, что Маркл и принц Гарри предложили королеве новую сделку .

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