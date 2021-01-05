Погода в СНГ: в Казахстан пришло похолодание, в Беларуси наблюдается рост серьезных ДТП

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно, днем мокрый снег, временами переходящий в дождь, на дорогах гололедица и два градуса мороза – таким будет понедельник в Москве. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовое предупреждение из-за низких температур объявлено в Павлодарской, Кызылординской и Мангистауской областях. Обещанные морозы пришли и в Алматинскую область. В некоторых районах минус 30. В Алматы теплее: 20 градусов ниже ноля. По прогнозам синоптиков, днем будет солнечно.

В новогодние каникулы жители южной столицы отправляются в горы. Спасатели предупреждают отдыхающих о необходимости соблюдать меры безопасности. Накануне сотрудники Республиканского оперативного отряда спасли мужчину в урочище Кок-Жайлау. Он сломал ногу во время катания с горок. Ему оказали первую доврачебную помощь и спустили до места, где его уже ждала бригада медиков.

Кыргызстан

В Бишкеке днем минус пять, без осадков. Снега горожане ждут уже больше двух недель. Коммунальщики рады, а вот владельцы горнолыжных баз и любители активного зимнего отдыха опечалены. На многих трассах появились проталины, кататься становится опасно. Выручает лишь искусственный снег, который делают специальные машины. Но профессиональные лыжники и сноубордисты говорят: скользить по нему не так приятно, как по натуральному.

Беларусь

Облачно и туманно сегодня в Беларуси. Синоптики обещают мокрый снег, на отдельных участках дорог – гололедицу. Столбики термометров поднимутся до шести градусов тепла. Из-за сложных погодных условий в стране объявили «оранжевый» уровень опасности.

В выходные произошло несколько ДТП с серьезными последствиями: есть погибшие, среди них – дети. ГАИ призывает водителей быть внимательными, не превышать скорость. И, конечно, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Армения

В армянской столице туманно и холодно, в некоторый районах Еревана деревья украшают снег. Максимальная отметка, которую покажет сегодня столбик термометра – ноль градусов. Порадоваться солнцу и теплу сегодня смогут лишь жители юга страны, синоптики обещают в Сюнике до 15 градусов тепла.

Таджикистан

Таджикистан сегодня остался без солнца. Страну вновь накрыл туман. Спасатели напоминают водителям быть максимально осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем плюс восемь. Ночью температура понизится до минус пяти градусов.