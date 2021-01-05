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«Жыве Беларусь»: польская газета Gazeta Wyborcza поддержала белорусов
Источник материала: Хартия'97
«Жыве Беларусь»: польская газета Gazeta Wyborcza поддержала белорусов
Коллектив издания пожелал всем нам свободы.
Одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza
«Сегодня Gazeta Wyborcza на стороне белорусов.
По случаю предстоящего православного Рождества желаем вам прекрасной и демократической Родины!
Жыве Беларусь! Солидарны со свободной Беларусью!» — говорится в сообщении издания.
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Коллектив издания пожелал всем нам свободы.
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