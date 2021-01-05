ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Жыве Беларусь»: польская газета Gazeta Wyborcza поддержала белорусов

05.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Жыве Беларусь»: польская газета Gazeta Wyborcza поддержала белорусов

  • 5.01.2021, 11:14
«Жыве Беларусь»: польская газета Gazeta Wyborcza поддержала белорусов

Коллектив издания пожелал всем нам свободы.

Одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza поддержало белорусов.

«Сегодня Gazeta Wyborcza на стороне белорусов.

По случаю предстоящего православного Рождества желаем вам прекрасной и демократической Родины!

Жыве Беларусь! Солидарны со свободной Беларусью!» — говорится в сообщении издания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коллектив издания пожелал всем нам свободы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан сборной Беларуси по футболу разошелся с женой-гимнасткой. Теперь он с российской певицей Керри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика