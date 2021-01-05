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Свободные спортсмены будут добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси

05.01.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободные спортсмены будут добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси

  • 5.01.2021, 10:48
Свободные спортсмены будут добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси
Фото: by.tribuna.com

Фристайлисты в нашей стране подвергаются дискриминации.

Фонд спортивной солидарности, возглавляемый Александрой Герасименей, будет добиваться переноса этапа Кубка мира по фристайлу из Беларуси (он должен пройти 13 февраля в Раубичах). Об этом заявил исполнительный директор фонда Александр Опейкин в интервью DW

— В феврале в Беларуси должен пройти этап кубка мира по фристайлу. Здесь ситуация также достаточно напряженная: в белорусском фристайле под дискриминацию попали чемпионка мира Александра Романовская и Николай Козеко — легендарный тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпионов.

В целом вся команда по фристайлу не скрывала свою позицию, они написали несколько писем протестного характера за подписью всего коллектива.

Международная федерация лыжного спорта владеет этой информацией и понимает, что в таких условиях нельзя проводить этап кубка мира. Мы тоже будем добиваться его переноса. Соревнования международного плана не должны проходить в стране, в которой грубейшим образом нарушаются права человека, — заявил Опейкин.

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