Источник материала: Хартия'97

Проститутки, яды и Берлин: о чем еще говорит экс-глава КГБ Зайцев в слитых записях 4 5.01.2021, 10:29

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Вадим Зайцев

От участников совещания можно услышать немало интересного.

Очередной "слив" появился в первые дни 2021 года. На записи мужчина, который похож по голосу и по имени-отчеству совпадает с экс-председателем КГБ Беларуси Вадимом Юрьевичем Зайцевым, общается на "летучке" с, предположительно, сотрудниками антитеррористического подразделения "Альфа".

Запись длится 24 минуты, главная тема — "работа" с политическими оппонентами Лукашенко. Из уст участников разговора можно услышать немало интересного.

"Еврорадио" выбрало главное.

Операция в Берлине

В первой части разговора "Вадим Юрьевич" обсуждает с двумя мужчинами проведение "работы" с экс-командиром бригады спецназа Владимиром Бородачом. Один из участников беседы на тот момент не был в списке невъездных в Евросоюз, поэтому мог поехать к нему в Берлин.

"Я просто знаю, что я лично знаю Бородача, он меня лично знает. Я ему был подчиненный в пятой бригаде, и потом по бизнесу мы пересекались, когда между милицией и армией полгода там… месяцев восемь занимался. […] Вот мы пересеклись, и я тогда у него еще спрашивал, так как бы говорю, так на хрена вам вообще надо этот цирк весь, и он такой: да ты понимаешь, втравили эту оппозицию… Сам не рад — ну тогда вот это девяносто восьмой год был, — вот так он говорил, потом он куда-то пропал. Потом уже, на службе в "Алмазе" я был, мы его задерживали. Они садились с какими-то типа оппозиционерами — а он у них был в службе безопасности, руководил, — они садились на вертолет, хотели куда-то улетать, то есть он тогда тоже так столкнулись, он на меня так посмотрел-посмотрел, и я, ну, развел руками, говорю: что делать — служба, че ты лезешь, ты ж говорил, что с оппозицией завязал, а видишь, еще дальше лезешь. Ну мы тогда так превентивно задержали, че-то там сутки промурыжили и всех отпустили. А потом он исчез, и уже дальше я как бы не знаю, что дальше с ним, где он, но так мы с ним знакомы вообще", — говорит участник разговора.

Он уверен, что "за спрос ничего не будет", а съездить и узнать, что в Берлине, можно. Но "Вадим Юрьевич" видит сложности.

"А где он находится, в каком отделе, х** разберешь... И когда-то вы сидели здесь, мне рассказывали, что вы подрывник, сотрудник. Сейчас вам возможность предоставлена, вы стали своим. Я понимаю, что вы без мотивации, без личных материальных обеспечений. Но должно быть четкое представление, ведь, еще раз повторюсь, что в курс этого дела введен достаточно узкий круг людей! И президент ждет этих четких мероприятий, и поручено комитету заниматься этими делами... Но так вот, и понятны методы, которыми мы должны будем где кого утопить, где кого расстрелять — это понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, убийство и все остальные вещи?"

Сотрудник — участник разговора, по словам "Вадима Юрьевича", должен поехать в Германию, установить адреса и "проводить мероприятия". Но при этом он говорит и о том, что нужно "обучать агентов всему, так сказать, диверсионному мастерству".

Для поездки в Берлин планировали придумать легенду о силовике, который бежал из Беларуси, как за несколько лет до того эмигрировал на Запад сам полковник Бородач. Впрочем, ни с кем из силовиков-беженцев в Германии ничего не случилось: ни с Бородачом, ни с также упомянутым в беседе бывшим начальником минского СИЗО №1 Олегом Алкаевым.

"Сделаем закладку какую-то"

"Вот по Шеремету нужно сработать, который зае*ал, бл**ь. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу, бл**ь, совсем, бл**ь, ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", — говорит "Вадим Юрьевич".

Один из участников беседы заверяет его, что "по закладке не будет никаких проблем".

Журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине в Киеве спустя четыре года после этой беседы — 20 июля 2016-го. Подозреваемые в организации и исполнении убийства были задержаны в 2019-м — официально никакого отношения к белорусским спецслужбам они не имеют. Как заявляют в украинских правоохранительных органах, преступление совершили "с целью дестабилизации обстановки в стране". При этом ряд украинских журналистов в официальной версии сомневается. Высказывались предположения о причастности к убийству в том числе и украинских спецслужб.

Помочь химикам за "благодарность"

На "летучке" звучат и идеи по новым форматам работы. Например, один из ее участников рассказывает о том, что в Витебске есть "интересный профессор", который преподает токсикологию и отлично разбирается в ядах.

"И плюс они, то есть не он, а еще там есть одна там компания, они хотели организовывать лабораторию, и им в свое время это почему-то не дали там, и по фито… там терапии, а там, где лечение, там обязательно можно же яды. Если бы мы заручились какой-то элементарной поддержкой, ну, вернее, я бы, например, заручился, вот что я приехал, не я просто вот, а от организации, что им там чтобы не создавали помех, мы бы могли дать им работать по своему направлению, а под наше подбрасывать задачи какие угодно, то есть они бы сами все организовали. И деньги они там найдут, и все. То есть как бы поддержать их, чтобы не ставили палки в колеса вот всякие вот эти вот органы. Сами знаете, где чуть зарабатывание денег, там из исполкомов местных обязательно какая-нибудь препона, еще что-то, то есть не на словах давайте, а реально", — предлагает он.

Деньги есть, но тратить с умом

Говоря о возможных финансовых вложениях в операции, "Вадим Юрьевич" подчеркивает: деньги на работу есть.

"Но нам надо создать прецедент, образно говоря, чтобы президент увидел результат. Потом нам эти деньги дал, вот! Сейчас говорить: "Дайте мне, мы поедем туда, сюда, мы потратим ху*ву сумму денег"… И результатов не достигнем. Президент скажет: "Ну вы оху*ли, мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги растырили, бл**ь, а результатов нету ни*уя". Надо сначала пойти сделать результат, а потом".

Он говорит о том, что "по другим источникам" на специальном счету лежит более полутора миллионов долларов.

На десерт: отделение проституток

"Вадим Юрьевич" предлагает для "наблюдения за объектом" в подъезде ставить двух молодых людей, "которые целуются". По его логике, никто их гонять оттуда не будет.

"Если кто-то в подъезде от мороза спрятался и стоит там на лестничной площадке зажимается. На все на это спокойно сейчас реагируют. Но где ты возьмешь этих двух молодняков, которые будут стоять, целоваться по-настоящему, а на самом деле вести наблюдение за объектом, квартирой там и так далее?" — рассуждает он.

Один из участников беседы уверяет "Вадима Юрьевича", что найти таких "молодых" не проблема.

"Вот сейчас Белоконeв [Олегом Белоконевым зовут на тот момент командира сил специальных операции ВС — "Еврорадио"] выходит там, создать роту девок, бл**ь, вот... И на него все смотрят, е**ный в рот... А я говорю: молодец, бл**ь, он хоть думает нестандартно, да", — говорит дальше "Вадим Юрьевич".

Оба собеседника говорят "Вадиму Юрьевичу", что подобные идеи тоже были. Возможно, и не создания роты, но того, чтобы "не жалеть средств, когда нужно со стороны привлечь, не посвящая".

"Ну как ты со стороны? Со стороны можно привлечь там проститутку, чтобы не искать там", — сомневается "Вадим Юрьевич" и добавляет, что не доверит такой "работнице" работу "по объекту".

"Ну не скажите, — не соглашается с ним один из участников беседы. — Можно ж тоже найти такую проститутку, которая будет и сама заинтересована работать, не оформлять ее официально, но чтобы она тоже чуть-чуть где-то вот знала".

На это "Вадим Юрьевич" поручает придумать такой отдел в размере пяти-десяти человек, потому что "они будут нужны везде".

"Проститутку можно… это самое, именно использовать как агентов и наполовину, опять-таки, целоваться где-то можно… и системно даже в плане истории..." — говорит участник разговора.

Но "Вадим Юрьевич" полагает, что проститутка все равно будет помнить, в какой подъезд ее "поставили целоваться". Но, по его словам, можно "разводить на разный экстрим" — например, секс в подъезде.

Заканчивает тему "Вадим Юрьевич" на том, что главное — иметь результат, с которым он пойдет к президенту и под который сможет потом получать дополнительное финансирование.

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