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Иран захватил южнокорейский танкер
Источник материала: Хартия'97
Иран захватил южнокорейский танкер
Сеул направил военный спецназ к месту инцидента.
Иранские военные захватили танкер-химовоз под флагом Южной Кореи в водах Ормузского пролива и задержали его команду. Официальный Сеул потребовал немедленного освобождения.
Как сообщает
Также выяснилось, что среди задержанных членов экипажа – граждане Южной Кореи, Индонезии, Вьетнама и Мьянмы. По данным МИД Южной Кореи, на корабле было 20 членов экипажа.
На запрос Reuters в Пятом флоте ВМС США, базирующемся в Бахрейне, заявили, что знают об инциденте и следят за ситуацией.
В то же время CNN сообщает, что южнокорейское подразделение по борьбе с пиратством, дислоцированное в Ормузском проливе, направлено в район инцидента.
Инцидент произошел накануне ожидаемого визита в Тегеран замминистра иностранных дел Южной Кореи. Во время визита Иран хочет обсудить высвобождение 7 миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.
Напомним, накануне стало известно, что Иран запустил процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. До этого Иран обогащал свой уран до уровня чуть менее 5 процентов, даже несмотря на то, что соглашение 2015 года ограничивает его 3,67 процента.
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Сеул направил военный спецназ к месту инцидента.
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