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Убийство Павла Шеремета: обнародовавший возможную запись из КГБ Игорь Макар готов к допросу в Украине

05.01.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись о возможном участии белорусского КГБ в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил о готовности пройти допрос в Офисе генерального прокурора Украины.

Убийство Павла Шеремета: обнародовавший возможную запись из КГБ Игорь Макар готов к допросу в Украине
Он также сказал в комментарии "Суспільному", что передал соответствующие доказательства украинской стороне в декабре 2020 года.

"Мы делали все, чтобы дать огласку, и самое главное – чтобы завершить расследование этого преступления и доказать, что к этому причастны спецслужбы Беларуси. Я передал записи (украинским правоохранителям – УП) примерно в декабре.

Официального допроса не было, но сегодня (4 января - прим. БП) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины.

При этом Макар выразил готовность прилететь в Киев, но, по его словам, все зависит от спецслужб Украины.

"Когда будет такая необходимость будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать, а когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, – я готов", – заявил он.

По его словам, лицо, совершившее запись тех разговоров и с которым, по утверждению Макара, говорит глава Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадим Зайцев, также готово свидетельствовать по делу. Сейчас этот анонимный экс-сотрудник КГБ, как его называет Макар, находится в Евросоюзе.

Попали эти материалы к бывшему сотруднику белорусского спецназа еще в 2012 году от анонимных источников из Комитета госбезопасности Беларуси.


Тогда, утверждает Макар, он услышал на записях имя своего друга Олега Алкаева, бывшего начальника Минского СИЗО. Последний выехал из Беларуси в 2001 году и начал критиковать режим Лукашенко, где раньше сам был руководителем "расстрельной группы", которая занималась смертными приговорами. 

Книгу Алкаева в 2007 году издал Павел Шеремет.

Макар рассказал, что именно из-за присутствия в этих разговорах фамилии его друга, он сначала передал записи американским спецслужбам, чтобы спасти его жизнь. 

По его же словам, остаются живыми экс-командир бригады спецназа Владимир Бородач и начальник отдела МВД Беларуси по борьбе с коррупцией Вячеслав Дудкин, чьи имена также фигурировали в обсуждениях сотрудников спецслужб.

Согласно аудиозаписи, планировалась ликвидация еще и российского политолога Андрея Суздальцева.

"Эту запись я обнародовал сейчас, передал для публикации на EUobserver. Там были сделаны все возможные экспертизы. Проводилась международная экспертиза, которая подтверждена. Также позже, если это потребуется, будет сделана биометрическая экспертиза", – сообщил Макар.

Он также объяснил, почему не сделал этого раньше. Макар считает, что в этом бы случае была бы угроза его жизни, однако он не сказал, почему не обнародовал записи, когда убили Шеремета.

"Если бы пытался опубликовать это раньше, в 2012 году, политическая ситуация была совсем другая. Я 100% пожертвовал бы своей жизнью, и эту запись сегодня мы бы не услышали. Мы не открыли бы глаза на все эти преступления, которые планировались, совершенные, в частности, убийство Павла Шеремета.

Если бы в 2016-м году, когда Павла Шеремета взорвали, я опубликовал эти данные, я думаю, что я, возможно, помог бы разобраться в преступлении, но сегодня я не помог бы своему белорусскому народу справиться с этим диктаторским режимом, который сейчас существует в стране", – пояснил он.

Сейчас, считает Макар, его действия могут помочь преодолеть режим Лукашенко. "И я, наверное, готов пожертвовать своей жизнью, чтобы для Беларуси все это прекратилось, диктаторский режим, и чтобы Беларусь стала свободной", – говорит Макар.


Оно основывается на записи разговоров руководства КГБ Беларуси, полученной от бывшего сотрудника спецподразделения Алмаз. Аудиозапись разговоров сделали 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего главы КГБ Вадима Зайцева.

По данным издания, на аудиозаписи человек, чей голос похож на голос Зайцева, обсуждал убийство Павла Шеремета, который в то время жил в России, и установил слежку за ним в Москве. Журналиста планировали подорвать, чтобы «ни рук, ни ног не собрали».

После публикации аудио Нацполиция Украины сообщила, что получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. Украинские правоохранители также получили разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран.


Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве. Дело об убийстве Шеремета передали в суд, его рассматривает суд присяжных. 

По версии следствия, исполнителем убийства по предварительному сговору является музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко — исполнитель, а военный медик Яна Дугарь — пособник. 

Их задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к преступлению. Сейчас Антоненко остается под стражей, Кузьменко находится под домашним арестом после семи месяцев в СИЗО, а Дугарь выпустили под залог.
 
 
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Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись о возможном участии белорусского КГБ в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил...
 
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