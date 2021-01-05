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«Куплю ваш аккаунт». Почему не стоит продавать или покупать учетную запись

05.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию Onliner обратился один из наших пользователей, который рассказал о ситуации, вызвавшей у него удивление: некто предложил продать его учетную запись на сайте. Такая практика, как выяснилось, существует уже некоторое время, и обычно сами же пользователи относятся к ней с недоверием. И правильно поступают.

«Куплю ваш аккаунт». Почему не стоит продавать или покупать учетную запись

Почему не стоит передавать кому-либо собственный аккаунт?

Риски есть как для «покупателя», так и «продавца». Первый вместе с учетной записью получает и ее историю. Соответственно, он может нести ответственность за высказывания, опубликованные оригинальным пользователем, а также сделанные обещания и невыполненные обязательства.

«Продавец» учетной записи, в свою очередь, может потерять контроль над некоторыми элементами персональных данных. Например, забыв сменить «привязанный» номер телефона (а иногда привязка к номеру является обязательным условием продажи «акка»).

Если «покупатель» начнет противоправную деятельность, а аккаунт долгое время был связан с «продавцом» (или остается «висеть» на его номере), он может оказаться втянутым в неприятные активности.

Мы настоятельно рекомендуем не продавать и не передавать управление учетной записью третьим лицам. Также помните о необходимости включить в настройках двухэтапную проверку для входа в учетную запись (раздел «Безопасность» на вкладке профиля).

 
 
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В редакцию Onliner обратился один из наших пользователей, который рассказал о ситуации, вызвавшей у него удивление: некто предложил продать его учетную запись на...
 
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