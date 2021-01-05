Nissan постепенно покидает рынок Европы. Какие модели останутся?

Источник материала: Onliner

В 2017 году компания Nissan продала 566 191 автомобиль в Европе. В 2019-м этот показатель снизился до 394 091 авто. Статистики за 2020 год пока нет, но аналитики считают, он будет еще хуже. По информации газеты Yomiuri , вскоре Nissan сократит свое присутствие в Европе и оставит этот рынок для партнера по альянсу — компании Renault.

Японский производитель намерен сократить каналы поставок в трех десятках стран. В основном это касается ЕС. Кроме того, Nissan собирается закрыть завод Avila в Испании и сделать из него склад. Точных масштабов структурных изменений в концерне Renault-Nissan никто пока не называет, но японский бренд уже давно нацелился на постепенный уход с рынка Европы. Nissan сконцентрирует внимание на трех других рынках: Китае, США и Японии.

В ближайшие три года компания намерена сократить количество моделей на 20% и уменьшить операционный расходы на 2,9 млрд долларов. В Европе на данный момент продаются с десяток разных моделей Nissan, включая электрокары, хетчбэк Micra и спортивные модели (370Z и GT-R). В ближайшем будущем этот список хорошенько сократится. Однозначно можно сказать лишь то, что компания оставит в ЕС модели Qashqai, Juke и X-Trail.

Белорусский рынок для Nissan — это не совсем Европа, так что нам беспокоиться пока не о чем. В РБ официально продаются четыре модели японского бренда: Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano.