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Nissan постепенно покидает рынок Европы. Какие модели останутся?

05.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2017 году компания Nissan продала 566 191 автомобиль в Европе. В 2019-м этот показатель снизился до 394 091 авто. Статистики за 2020 год пока нет, но аналитики считают, он будет еще хуже. По информации газеты Yomiuri, вскоре Nissan сократит свое присутствие в Европе и оставит этот рынок для партнера по альянсу — компании Renault.

Японский производитель намерен сократить каналы поставок в трех десятках стран. В основном это касается ЕС. Кроме того, Nissan собирается закрыть завод Avila в Испании и сделать из него склад. Точных масштабов структурных изменений в концерне Renault-Nissan никто пока не называет, но японский бренд уже давно нацелился на постепенный уход с рынка Европы. Nissan сконцентрирует внимание на трех других рынках: Китае, США и Японии.

В ближайшие три года компания намерена сократить количество моделей на 20% и уменьшить операционный расходы на 2,9 млрд долларов. В Европе на данный момент продаются с десяток разных моделей Nissan, включая электрокары, хетчбэк Micra и спортивные модели (370Z и GT-R). В ближайшем будущем этот список хорошенько сократится. Однозначно можно сказать лишь то, что компания оставит в ЕС модели Qashqai, Juke и X-Trail.

Белорусский рынок для Nissan — это не совсем Европа, так что нам беспокоиться пока не о чем. В РБ официально продаются четыре модели японского бренда: Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano.

Nissan X-Trail III (T32) SE+, 2015 г.в., 160 000 км
внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
39 980 р.
15 499$ / 12 634€
Nissan Juke I Рестайлинг, 2018 г.в., 33 500 км
желтый, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
40 988 р.
15 890$ / 12 953€
Nissan Juke I, 2012 г.в., 109 828 км
серый, внедорожник, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
27 317 р.
10 590$ / 8633€
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В 2017 году компания Nissan продала 566 191 автомобиль в Европе. В 2019-м этот показатель снизился до 394 091 авто. Статистики за 2020 год пока нет, но аналитики считают, он будет еще...
 
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