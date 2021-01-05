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В МРО ГАИ с утра очередь на регистрацию транспорта

05.01.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С началом нового года автовладельцы в Беларуси активничают. Кто на техосмотр, кто по прочим вопросам. Изменения законодательства, а также большие выходные — все это способствует образованию очередей.

Утром в чат-бот Onliner обратился наш читатель.

«Сегодня что-то непонятное происходит с регистрацией транспорта в Ждановичах. С 8 утра должна проходить сверка номеров, однако уже 9:30, а работников ГАИ нет. Скопилось много машин. Телефон ГАИ или занят, или никто не снимает», — рассказал он.

В МРО ГАИ с утра очередь на регистрацию транспорта

В графике работы Межрайонного регистрационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома, расположенного по адресу: улица Тимирязева, 114, на сегодня, 5 января, никаких изменений нет — полноценный рабочий день. В ГАИ Минска корреспонденту Onliner подтвердили: МРО работает, нет повода для беспокойства.

— Подразделения регистрации работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. Ажиотаж связан с большим количеством выходных дней, — пояснили в Госавтоинспекции.

Там также напомнили, что на этой неделе и 8, и 9 января подразделения регистрации также работают по обычному графику.

В МРО ГАИ с утра очередь на регистрацию транспорта

 
Теги: Минск
 
 
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С началом нового года автовладельцы в Беларуси активничают. Кто на техосмотр, кто по прочим вопросам. Изменения законодательства, а также большие выходные — все...
 
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