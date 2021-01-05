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В МРО ГАИ с утра очередь на регистрацию транспорта
Утром в
«Сегодня что-то непонятное происходит с регистрацией транспорта в Ждановичах. С 8 утра должна проходить сверка номеров, однако уже 9:30, а работников ГАИ нет. Скопилось много машин. Телефон ГАИ или занят, или никто не снимает», — рассказал он.
В
— Подразделения регистрации работают в штатном режиме. Сверка происходит согласно установленному графику с учетом темного времени суток. Ажиотаж связан с большим количеством выходных дней, — пояснили в Госавтоинспекции.
Там также напомнили, что на этой неделе и 8, и 9 января подразделения регистрации также работают по обычному графику.
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