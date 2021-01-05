Дженнифер Лопес смыла весь макияж с лица в прямом эфире. Результат превосходит все ожидания

Источник материала: Tut.by

51-летняя дива вышла на связь с поклонниками после празднования Нового года. Она поздравила фанатов, а заодно продемонстрировала, как смывает праздничный макияж. Результаты впечатляют: без косметики Джей Ло выглядит даже более юной и свежей.

Разумеется, сама певица и актриса рассказывает, что сияющая и подтянутая кожа — результат того, что она пользуется косметикой собственного бренда — JLO Beauty. Но куда как более вероятно, что дело в комплексном подходе: ведь Дженнифер разработала собственную систему красоты.

Напомним, много лет назад красавица полностью исключила из рациона мясо млекопитающих, жареное и сладости. Максимум, который Джей Ло позволяет себе по праздникам: мороженое и немного печенья.

Певица не употребляет алкоголь, не курит и не пьет кофе. Она уверена, что ароматный напиток — один из главных врагов здоровой и увлажненной кожи.

В ежедневном меню Дженнифер большее количество овощей, фруктов и рыбы, а также обязательные 1,5 литра воды. Также в ее рационе есть протеин — он надолго усмиряет аппетит и просто необходим при колоссальных силовых нагрузках, которые всегда есть в жизни Джен.

Певица сочетает регулярные силовые тренировки и дыхательные практики йоги. Результат впечатляет:

К ботоксу, уверяет дива, она никогда не прибегала — как и к пластическим операциям. Сохранять молодость ей помогает стабильный режим сна: не менее 8 часов. Певица признается, что как только она нарушает этот пункт во время гастролей, результат сразу на лицо. Точнее, на лице.