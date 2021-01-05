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Доллар и евро дорожают на вторых торгах в 2021 году. Какие курсы валют выставили обменники
Источник материала: Tut.by
Доллар на торгах 5 января на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает дорожать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,15% — до 2,5833 рубля, евро вырос на 0,29% — до 3,1735 рубля, а российский рубль подешевел на 1,03% — до 3,4715 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.31.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,59 рубля (Альфа-Банк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,585 рубля, в Абсолютбанке, БСБ Банке — 2,584 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,225 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке — 3,175 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,17 рубля.
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