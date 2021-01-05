ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доллар и евро дорожают на вторых торгах в 2021 году. Какие курсы валют выставили обменники

05.01.2021 11:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах 5 января на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает дорожать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на 0,15% — до 2,5833 рубля, евро вырос на 0,29% — до 3,1735 рубля, а российский рубль подешевел на 1,03% — до 3,4715 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.31.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,63 рубля (Беларусбанк, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, Цептер Банк), а ниже всего — 2,59 рубля (Альфа-Банк, Банк Дабрабыт, БСБ Банк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,585 рубля, в Абсолютбанке, БСБ Банке — 2,584 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,225 рубля, а ниже всего — в Альфа-Банке — 3,175 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,17 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.
 
Новости дня
Новости разные
 
BYN начал торги 5 января девальвацией к доллару и евро до новых рекордов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика