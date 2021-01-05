Изменения в Уголовный кодекс: какие статьи ужесточат, а какие – смягчат

Источник материала: Ежедневник

фото: vitvesti.by

Первый пакет изменений в Уголовный кодекс Беларуси утвержден парламентом, но пока не подписан президентом. Второй пакет депутаты должны рассмотреть на весенней либо осенней сессии.

Tut.by проанализировал возможные изменения вместе с адвокатом Дмитрием Горячко.

Среди значимых изменений, предполагаемых первым пакетом, можно выделить:

- в ст. 88−1: освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем. Устанавливается размер компенсации: по экономическим преступлениям (ст. 221 — 261−1) — 100% причиненного ущерба (преступного дохода), по должностным преступлениям — 200%.

Вносятся изменения для осужденных за коррупцию. Ранее такие лица не могли рассчитывать на условно-досрочное освобождение (ст. 90 УК) и замену неотбытой части наказания более мягким (ст. 91 УК), сейчас формулировка меняется — должностные лица, занимающие государственные должности, не подлежат УДО, замене наказания. То есть чиновники на УДО рассчитывать не смогут в отличие от предпринимателей.

- ст. 189 (оскорбление) исключается. При этом ст. 188 (клевета) — остается. При этом для возбуждения дела не будет требоваться заявления потерпевшего лица.

- За групповое хулиганство (ч. 2 ст. 339) ужесточают наказание: от 3 до 6 лет лишения свободы (до вступления в силу изменений: от 1 года до 6 лет).

- Смягчается ответственность за хранение порнографии с целью распространения. Дело будет заведено, если за это человек в течении года уже привлекался к административной ответственности.

- Исключается уголовная ответственность за разглашение тайны следствия лицом, имеющим доступ к материалам уголовного дела по службе (ч.2 ст. 407 УК). Эта статья особенно критиковалась правозащитниками в последнее время: адвокаты и фигуранты резонансных дел не могли давать комментарии, в том время как госСМИ активно освещали позицию правоохранителей.

«Второй пакет» предусматривает еще более существенные изменения:

- Из Уголовного кодекса предлагается исключить смертную казнь (ст. 59 УК).

- Исправительные работы также предлагается исключить (ст. 52 УК). Лишение свободы перефразировать на «лишение свободы на определенный срок».

- Арест может назначаться только мужчинам и с 16 лет, на срок один-два месяца. Штраф может быть назначен на сумму 30−1000 базовых величин, по экономическим и коррупционным преступлениям — 300−5000 базовых величин. С учетом материального положения осужденного может быть назначена рассрочка по выплатам или отсрочка на выплату сроком до года.

- Может быть введено понятие «лишения специального права» (например, на охоту) на срок от года до 5 лет.

- Предлагается исключить несколько преступлений, за которые могут привлечь к уголовной ответственности подростков в возрасте с 14 до 16 лет. Это хищение наркотиков (ст. 327), незаконный оборот наркотиков (ст. 328 УК), заведомо ложное сообщение об опасности (ст. 340 УК). Предусматривается и снижение максимального наказания для несовершеннолетних.

- Существенные изменения предлагаются в части меры заключения под стражу. Сегодня один день в СИЗО приравнивается к одному дню в колонии, хотя ограничения разные. Эту практику предлагается изменить. В частности, 1 день в СИЗО будет засчитываться как 2 дня лишения свободы в колонии общего и усиленного режима, а также в воспитательной колонии для несовершеннолетних, колонии-поселении, ареста.

- Предлагается внести в уголовный закон новое понятие — «гражданское соглашение с осужденным» (ст. 94−1) по преступлениям, которые не представляют большой общественной опасности, менее тяжким и тяжким преступлениям.

Важные изменения, предлагаемые в Уголовно-процессуальный кодекс:

- Ограничение времени общения с адвокатом до 1 часа

- Возможность допроса врача в качестве свидетеля и без согласия пациента по обстоятельствам, составляющим медицинскую тайну (п. 7 ч.2 ст. 60 УПК).

- Отнесение к доказательствам «объяснений, полученных до возбуждения уголовного дела» (это может быть так называемый опрос в рамках оперативно-розыскной деятельности, участие в котором может быть только добровольным, но далеко не все об этом знают) и еще шире трактовать изменения — относить к доказательствам «фактические изменения из источников, не предусмотренных ч.2 ст. 88 УПК, если они получены с соблюдением конституционных прав и свобод граждан».

- Возможность осмотра или обыска без понятых (с применением звуко- и видеозаписи). Возможность лисчного обыска правоохранителем другого пола, когда случай «не терпит отлагательств», если при этом не нужно оголять человека.

- Расширяется круг лиц, которым может быть выплачена компенсация из бюджета за вред, причиненный действиями органа, ведущего уголовный процесс. К ним могут отнести не только оправданного человека, но и незаконно осужденного, только если он не добровольно оговорил себя.