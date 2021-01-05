ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудники «Космос ТВ», где руководит Зайцев: «Не побаиваются, а боятся»

05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Представители компании, главой которой с 2013-го является экс-шеф КГБ, рассказали «Салiдарнасцi» о своем руководителе.

Сотрудники «Космос ТВ», где руководит Зайцев: «Не побаиваются, а боятся»

Имя Вадима Зайцева вернулось на станицы мировых и белорусских медиа в связи с записью, опубликованной брюссельским изданием Euobserver, где слышен голос, напоминающий бывшего главу КГБ. Разговор якобы датирован апрелем 2012-го.

Более того, строка об этом разговоре, уже прописана в биографии деятеля в Википедии.

Сотрудники «Космос ТВ», где руководит Зайцев: «Не побаиваются, а боятся»

Скриншот из Википедии, сделанный утром 5 января

Вадим Зайцев с 2008 по 2012 год был председателем КГБ Беларуси. В 2013-м он стал генеральным директором СООО «Космос ТВ» (компанией, которая является оператором кабельного телевидения и доступа в интернет, на паритетных началах владеют российская группа компаний «Акадо» и белорусское государство).

Таким образом он возглавляет «Космос ТВ», в которой работает несколько сотен сотрудников, уже более семи лет. «Салiдарнасць» расспросила рядовых сотрудников компании, что они думают о шефе, офис которого находится на Сурганова.

– За годы его руководства глобальных реформ в компании не было, – делится один из собеседников. – На сегодня у работников со стажем, которые не являются начальством, зарплаты с премией составляют порядка 800 рублей, у техподдержки – порядка тысячи. То есть зарплаты «по 500 долларов» внушительной части персонала только снятся.

По словам еще одного собеседника, одним из поводов для обсуждения шефа у сотрудников является его личная жизнь, трудоустройство родственников, а также строительство нового дома. 

Также в беседе звучит, что у руководителя вспыльчивый характер: «Сотрудники не побаиваются его, а боятся».

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители компании, главой которой с 2013-го является экс-шеф КГБ, рассказали «Салiдарнасцi» о своем руководителе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Былога ўладальніка «Новай газеты Смаргоні» асудзілі па справе аб паклёпе на міліцыянтаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика