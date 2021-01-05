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Сотрудники «Космос ТВ», где руководит Зайцев: «Не побаиваются, а боятся»
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Представители компании, главой которой с 2013-го является экс-шеф КГБ, рассказали «Салiдарнасцi» о своем руководителе.
Имя Вадима Зайцева вернулось на станицы мировых и белорусских медиа в связи с записью,
Более того, строка об этом разговоре, уже прописана в биографии деятеля в Википедии.
Скриншот из Википедии, сделанный утром 5 января
Вадим Зайцев с 2008 по 2012 год был председателем КГБ Беларуси. В 2013-м он стал генеральным директором
Таким образом
– За годы его руководства глобальных реформ в компании не было, – делится один из собеседников. – На сегодня у работников со стажем, которые не являются начальством, зарплаты с премией составляют порядка 800 рублей, у техподдержки – порядка тысячи. То есть зарплаты «по 500 долларов» внушительной части персонала только снятся.
По словам еще одного собеседника, одним из поводов для обсуждения шефа у сотрудников является его личная жизнь, трудоустройство родственников, а также строительство нового дома.
Также в беседе звучит, что у руководителя вспыльчивый характер: «Сотрудники не побаиваются его, а боятся».
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Представители компании, главой которой с 2013-го является экс-шеф КГБ, рассказали «Салiдарнасцi» о своем руководителе.
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