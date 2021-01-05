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У берегов Колумбии затонула лодка с мигрантами. Как минимум пять человек погибли

05.01.2021 11:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Поисково-спасательная операция развернулась у побережья Колумбии. В результате крушения лодки с мигрантами погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нескольких нелегалов удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна.

По предварительной информации, на борту судна находились более 20 мигрантов. Все они планировали добраться до Панамы, а затем в США.

У берегов Колумбии затонула лодка с мигрантами. Как минимум пять человек погибли

Ежегодно таким же способом в Штаты пытаются попасть тысячи человек. Зачастую подобные путешествия заканчиваются трагедией. В этот раз, по мнению специалистов, лодка затонула из-за сильных волн.

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Новости Колумбии. Поисково-спасательная операция развернулась у побережья Колумбии. В результате крушения лодки с мигрантами погибли как минимум пять человек,...
 
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