У берегов Колумбии затонула лодка с мигрантами. Как минимум пять человек погибли

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Поисково-спасательная операция развернулась у побережья Колумбии. В результате крушения лодки с мигрантами погибли как минимум пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нескольких нелегалов удалось спасти, судьба остальных пока неизвестна.

По предварительной информации, на борту судна находились более 20 мигрантов. Все они планировали добраться до Панамы, а затем в США.





Ежегодно таким же способом в Штаты пытаются попасть тысячи человек. Зачастую подобные путешествия заканчиваются трагедией. В этот раз, по мнению специалистов, лодка затонула из-за сильных волн.