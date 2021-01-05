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Президент Литвы: санкции ЕС в отношении режима Лукашенко не должны ударить по литовцам

05.01.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Применение санкций Евросоюза в отношении белорусского режима не должно ухудшить положение литовских граждан или компаний, заявил президент Литвы Гитанас Науседа 4 января на встрече с министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом.

Президент Литвы: санкции ЕС в отношении режима Лукашенко не должны ударить по литовцам

Как сообщает балтийское информагентство BNS, литовский лидер высказался об этом в контексте проблемы расположенного в Друскининкае санатория «Беларусь». Счета этого медучреждения, находящегося в ведении Управления делами президента Беларуси, были заморожены вследствие санкций ЕС. Работникам санатория, в подавляющем большинстве — литовцам, не могут выплатить зарплату.

Науседа призвал правительство «найти решение по оказанию помощи работникам санатория».

17 декабря 2020 года ЕС принял третий пакет санкций против белорусского режима, под которые в том числе попало Управление делами президента. 18 декабря Swedbank заморозил счета принадлежащего ему медучреждения, из-за этого администрация санатория оказалась не в состоянии выплатить зарплату работникам, которых там около 400 человек. Пресс-секретарь МИД Литвы Витауте Шмайжите 28 декабря сообщила BNS, что «помощь литовским работникам санатория будет оказана без помощи режиму Александра Лукашенко».

31 декабря Банк Литвы заявил, что, если правительство сделает исключение в случае с белорусским санаторием в Друскининкае в плане применения санкций ЕС, деньги должны поступить его работникам в ближайшее время.

В конце декабря на ситуацию с санаторием отреагировало Министерство иностранных дел Беларуси. В частности пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз заявил, что «литовская сторона совершенно бездумно или наоборот — осознанно — заваривает проблему, намеренно оставив своих граждан в новогодние праздники без заработной платы, а затем активно заявляет о героических усилиях по решению вопроса».

Евросоюз ввел санкции в отношении представителей Беларуси, которые, как утверждается, тем или иным образом причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и последовавшим репрессиям в отношении мирных граждан. Изначально санкции были введены 2 октября, список подпадающих под их действие лиц был расширен 6 ноября и 17 декабря. Отличием третьего пакета стало то, что помимо персоналий в него включены организации. Сейчас санкции распространяются на 88 физических и семь юридических лиц. Четвертый пакет санкций Европейского союза в отношении белорусского режима может быть принят в начале 2021 года.

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Теги: Минск
 
 
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