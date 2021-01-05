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Газета «Вольнае Глыбокае» больше не будет издаваться

05.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Газета «Вольнае Глыбокае» больше не будет издаваться
Фото: racyja.com
С Нового года прекратила выходить на бумаге независимая газета «Вольнае Глыбокае». Год назад издание отметило свой 1000 номер и 25-тилетие, передает Радыё Рацыя.

Газета «Вольнае Глыбокае» просуществовала ровно 26 лет, последний ее номер вышел на католическое Рождество. Над созданием газеты и ее распространением в последнее время работала почти одна семья главного редактора и издателя Владимира Скрабатуна.

«Как больно бы не было, но ее пришлось закрыть из-за финансовых проблем», — говорит распространитель газеты и дочь главного редактора Надежда Малиновская. — Проблема одна — это финансы, которых действительно не хватает. Даже если, с учетом того, что работаю я, сестра, мама, папа, все мы четверо, мы работаем просто на голом энтузиазме и ничего не получаем. Уже несколько лет. Но на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что раньше мы не получали, но газета сама себя окупала, и просто на идее мы работали. Теперь мы не можем заработать даже на типографию».


По словам редактора газеты Владимира Скрабатуна, спасти издание в нынешних сложных условиях вряд ли возможно, даже несмотря на уменьшение тиража.

— Вряд ли возможно. За 900 экземпляров я не вижу смысла ее выдавать. Смысл такой: 900 экземпляров, либо миллион экземпляров, работа абсолютно та же самая. Только печать стоит для 900 экземпляров 435 рублей. А если бы была тысяча, а если бы было две тысячи? Это бы уже стоило тысячу рублей. Где такие деньги взять? У нас столько рекламы нет.

В последнее время газета «Вольнае Глыбокае» выходила тиражом 900 экземпляров, в лучшие времена ее тираж достигал 5 000 экземпляров.

Для глубочан и жителей соседних районов она была интересной в первую очередь краеведческими материалами и местными объявлениями.

Но, как говорит Владимир Скрабатун, он не опускает руки и будет работать над раскруткой электронной версии газеты — сайта vglybokaye.by.
 
 
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В последнее время газета «Вольнае Глыбокае» выходила тиражом 900 экземпляров.
 
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