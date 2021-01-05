Источник материала: UDF



Фото: racyja.com

Радыё Рацыя

«Как больно бы не было, но ее пришлось закрыть из-за финансовых проблем», — говорит распространитель газеты и дочь главного редактора Надежда Малиновская. — Проблема одна — это финансы, которых действительно не хватает. Даже если, с учетом того, что работаю я, сестра, мама, папа, все мы четверо, мы работаем просто на голом энтузиазме и ничего не получаем. Уже несколько лет. Но на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что раньше мы не получали, но газета сама себя окупала, и просто на идее мы работали. Теперь мы не можем заработать даже на типографию».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Газета «Вольнае Глыбокае» больше не будет издаваться В последнее время газета «Вольнае Глыбокае» выходила тиражом 900 экземпляров.

Газета «Вольнае Глыбокае» просуществовала ровно 26 лет, последний ее номер вышел на католическое Рождество. Над созданием газеты и ее распространением в последнее время работала почти одна семья главного редактора и издателяПо словам редактора газеты Владимира Скрабатуна, спасти издание в нынешних сложных условиях вряд ли возможно, даже несмотря на уменьшение тиража.— Вряд ли возможно. За 900 экземпляров я не вижу смысла ее выдавать. Смысл такой: 900 экземпляров, либо миллион экземпляров, работа абсолютно та же самая. Только печать стоит для 900 экземпляров 435 рублей. А если бы была тысяча, а если бы было две тысячи? Это бы уже стоило тысячу рублей. Где такие деньги взять? У нас столько рекламы нет.В последнее время газета «Вольнае Глыбокае» выходила тиражом 900 экземпляров, в лучшие времена ее тираж достигал 5 000 экземпляров.Для глубочан и жителей соседних районов она была интересной в первую очередь краеведческими материалами и местными объявлениями.Но, как говорит Владимир Скрабатун, он не опускает руки и будет работать над раскруткой электронной версии газеты — сайта