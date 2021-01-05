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Коллаж: РБК-Украина

Традиции и запреты на Федула Зимнего

Главные приметы 5 января

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 января: главные приметы и суеверия, что строго нельзя делать Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.

В народе праздник известен под названием Федул Зимний и дата имеет свои особые традиции и поверья. Верили, что 5 января можно гадать о погоде на будущее, а также защитить душу и тело от происков нечистого.Также церковь почитает в этот день преподобного Нифонта, епископа Кипрского, которому Бог даровал возможность изгонять бесов, одолевать демонов и видеть исход душ после смерти. Перед тем, как принять монашеский постриг, юноша вел грешную и разгульную жизнь, но устыдился глубоко в своем сердце и искренне раскаялся, посвятив себя Господу.Прославившись многочисленными благочестивыми делами и суровым постом, уже в старости в Александрии Нифонта избрали епископом.Преподобный считался защитником от потусторонних злых сущностей, и во времена Киевской Руси-Украины у святого просили о заступничестве в предрождественские дни, когда, как верили, нечисть разгуливала по земле и охотилась за душами согрешивших, или просто строила всевозможные козни людям и их хозяйству.Так, в этот день наши предки имели традицию не только убираться в доме и начинать готовить праздничную кутью, но и делали особые постные лепешки в форме коровок, бычков и лошадок, овечек и козочек, куриц и петушков, которые приносили домашнему скоту и птице, завернув в рушник - для защиты от сглаза и нечисти.5 января верили, что загаданное сегодня желание обязательно сбудется - а для этого целый день нужно воздержаться от лени, тягостных мыслей и обильных гуляний, но провести время с пользой и быть отзывчивым.Важный запрет на Федула Зимнего касался работы с острыми предметами - если кто сегодня поранится, то может весь год провести в болезнях.Еще одно строгое правило относилось к женщинам - нельзя подшивать подол, иначе жизнь проживешь меньше, чем тебе отведено.Если сегодня снегопад и резкий ветер дует, что через полгода - в июле - будет дождливо и холодно.Если на Федула ветрено, то это сулило хороший урожай.По поведению домашних животных и птиц судили о скором ненастье: если захрапела лошадь, значит жди снежную бурю; если куры беспокойные, то метель скоро будет; если кошка лезет на печь - идут затяжные морозы.Кто получит травму сегодня, того хворь надолго свалит.Именины сегодня празднуют: Василий, Иван, Макар, Наум, Павел, Феодул.