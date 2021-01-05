Источник материала: Хартия'97

Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих двоих несовершеннолетних детей, находится в тюрьме 5.01.2021, 12:15

Продолжается давление на семью активистов «Европейской Беларуси».

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» и мать двоих двоих несовершеннолетних детей Полина Шарендо-Панасюк находится в тюрьме.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщил ее муж, брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо, который вышел на свободу из шестисуточного пребывания в изоляторе временного содержания Ленинского РОВД Бреста.

Андрей Шарендо перед днем своего освобождения слышал как в соседнюю камеру доставляли его жену:

- Когда освободился, то узнал, что в воскресенье вечером приехал ОМОН, приехали следователи, приехала милиция. Всего 12 человек. Они выломали в моем доме дверь. В это время у меня дети были дома. Был обыск по какому-то уголовному делу, по неизвестно какому факту. И после этого обыска была задержана моя жена. Она сейчас находится в ИВС. Скорее всего, заведено уголовное дело. Но на данный момент она содержится в рамках какого-то административного дела. Будем узнавать. Пока ничего неизвестно.

Андрей Шарендо, который вместе с женой растит несовершеннолетних детей, был удивлен тому что во время обыска были выбиты двери. «Сын в это время находился дома», – говорит он.

Подробнее узнать об обстоятельствах обыска можно на Facebook -странице активиста. Там же опубликован и расчетный счет для желающих финансово поддержать семью.

Андрей Шарендо был задержан вечером 29 декабря недалеко от своего дома.

Подробнее «Радыё Рацыя» рассказал сам Андрей Шарендо:

– Не объясняя причин, отвезли в местный РОВД. Продержали в так называемом «обезьяннике» до утра. Утром меня вытащили из «обезьянника» и сказали, что на меня заведено дело по статье 23.34 из-за наличия флага на балконе. Я встретил в ИВС Новый год. Был там 72 часа. Уже заканчивался этот трехсуточный срок, приходит тот же самый милиционер и говорит, что прежнее административное дело якобы прекращено и заведено новое административное дело о моем каком-то участии в акции в Минске. Я еще трое суток пробыл в ИВС, и только когда закончились трое суток, пришли милиционеры и составили на меня протокол по статье 23.34 за участие в акции 8 ноября в Минске. По делу с флагом мне вынесено предупреждение, и это дело пока закрыто. Я потребовал адвоката и судебное заседание было перенесено на 6 января, на 9.30.

Кроме того, пока Андрей Шарендо находился за решеткой, в его доме прошел обыск в рамках какого-то уголовного дела. Об этом активист узнал сразу после освобождения. По окончании обыска задержали и его жену Полину Шарендо-Панасюк, и поэтому Андрея дома встречали теща и несовершеннолетние дети. Находится она в ИВС Ленинского района Бреста, и в рамках какого дела, будет выяснять адвокат.









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