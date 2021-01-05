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Фотофакт. Охранник с наушником среди работников «Горизонта» слушает Лукашенко

05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.

Традиционно, несмотря на введенный в Беларуси масочный режим, Александр Лукашенко и его окружение были без масок. Также, что традиционно в последнее время, правителя во время визитов сопровождает не только глава Совета Республики Наталья Кочанова, но и помощник президента, инспектор по Минску Александр Барсуков, человек из МВД, находящийся в «черном списке ЕС».

Что касается работников «Горизонта», которых собрали послушать спич визитера, многие из них, судя по фото, были в масках. Охрана Лукашенко легко вычислялась: как и бывало ранее – в толпе, по наушнику в ухе.

Фотофакт. Охранник с наушником среди работников «Горизонта» слушает Лукашенко

Как сообщает БЕЛТА, во время визита прозвучало, что «даже в условиях пандемии есть устойчивый спрос и на телевизоры, и другую продукцию. Абсолютное большинство продукции уходит на экспорт».

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
 
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