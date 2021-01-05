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Фотофакт. Охранник с наушником среди работников «Горизонта» слушает Лукашенко
05.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
Традиционно, несмотря на введенный в Беларуси масочный режим, Александр Лукашенко и его окружение были без масок. Также, что традиционно в последнее время, правителя во время визитов сопровождает не только глава Совета Республики Наталья Кочанова,
Что касается работников «Горизонта», которых собрали послушать спич визитера, многие из них, судя по фото, были в масках. Охрана Лукашенко легко вычислялась:
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Во вторник белорусский правитель посетил в Минске один из старейших холдингов.
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