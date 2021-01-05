В Гомеле идет обыск в центре «Полесская, 52»

Утром 5 января милиция и представители Следственного комитета пришли с обысками в общественно-политический центр «Полесская, 52», к правозащитнику Василию Полякову и активисту ОГП Николаю Новикову.





Поляков и Новиков на прошедших президентских выборах были координаторами независимого наблюдения.

Проведение обысков правоохранители объяснили уголовным делом, возбужденным в отношении активиста ОГП Владимира Непомнящих, который был задержан 23 декабря. Его обвинили в «угрозе насилия представителю власти». Речь идет о помощнике прокурора Алесе Журавлевой. Якобы на суде Владимир Непомнящих высказал в ее адрес некую угрозу.

«Обыск у меня закончился. Забрали жесткий диск, ноутбук, планшет и пару бумаг», — написал в «Фейсбуке» Василий Поляков.

Активист ОГП Владимир Кацора сообщил БелаПАН, что сотрудники СК во время обыска у Николая Новикова предъявили санкцию, что у него дома могут находиться «предметы, связанные с уголовным делом Непомнящих». В итоге следователи забрали у активиста компьютер и носители информации.

О результатах обыска на «Полесской, 52» пока ничего не известно.