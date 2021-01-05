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Пенсионерку осудили за пост в соцсети

05.01.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

К одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорена пенсионерка из Несвижского района.

Пенсионерку осудили за пост в соцсети

Как сообщает прокуратура Минской области, женщина разместила в соцсети «оскорбительный комментарий в отношении милиционера».

«Установлено, что обвиняемая 26 августа 2020 года… опубликовала общедоступный для просмотра комментарий оскорбительного содержания», — отмечает надзорный орган.

 
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К одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорена пенсионерка из Несвижского района.
 
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